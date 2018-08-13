İsteğe bağlı sigorta emeklilik gün sayısı ne kadar?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar emekli olabilmek için isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilirler. Peki, isteğe bağlı sigorta emeklilik gün sayısı ne kadardır? Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atmanız yeterli...

Bir işte sigortalı olarak çalışmayan kimseleri, prim ödemeleri koşuluyla sigortalayan sigorta türü olan isteğe bağlı sigortada emeklilik gün sayısı ne kadar? Merak edilenler tüm detayları ile haberimizde…

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NEDİR?

Zorunlu sigortalı olmak için aranan şartları taşımayan veya bu şartları sonradan yitirdiği için zorunlu sigortalılık kapsamına giremeyen; ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan ya da daha önce sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışması olmayan kişilerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ile genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek suretiyle emeklilik için öngörülen prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkan veren sigortalılık türü isteğe bağlı sigortalılık olarak tanımlanmaktadır. 5510 sayılı Yasanın 50.maddesindeki ifadeye göre “İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.”

İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

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KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİR?

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmak,

İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK SİGORTA KOLLARI

Yürürlükteki mevzuata ve var olan kanunlara göre isteğe bağlı emeklilik içerisinde değerlendirilen sigorta kolları şunlardır:

– İsteğe Bağlı Ek 5 Tarım SSK

– İsteğe Bağlı Bağkur (4B)

– Emekli Sandığı İsteğe Bağlı Ödeme Sigortası

– Ev Hanımları İçin İsteğe Bağlı Bağkur

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA EMEKLİLİK GÜN SAYISI

Bağkur’lu olanlarla aynı şartlarda emekli olabilen isteğe bağlı sigortalılar için emeklilik şartları da aynıdır. Ayrıca şartlara uygunluk gösterilmesi durumunda 3600 gün üzerinden de emekli olabilme hakkı da tanınmıştır. Yani, 8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3.600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4.500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5.400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.