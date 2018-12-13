İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi hangi hallerde ihbar tazminatı alabilir?

İş kanunundaki mevcut yasal düzenlemelere göre, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Peki, işten kendi isteğiyle ayrılan işçi hangi hallerde ihbar tazminatı alabilir? Merak edilen sorunun cevabı haberimizde...

Haklı bir sebebe dayanmadan istifa eden işçi tazminat hakkını kaybeder. Hatta ihbar süresine bağlı kalmadan istifa etmesi durumunda işverene tazminat ödemek zorunda bile kalabilir. Şimdi, işten kendi isteğiyle ayrılan işçi hangi hallerde ihbar tazminatı alabilir? Hep beraber öğrenelim…

İşçi ve işveren arasında anlaşmazlık konusu olan tutarlardan bir tanesi de ihbar tazminatıdır. İşveren ve işçinin bilmesi gereken en önemli konulardan birisidir. İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır. Bu durum tam tersi için de geçerlidir. Yani işçi kanununda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden işin bırakılması durumunda işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır.

İSTİFA EDEN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI ALDIĞI HALLER

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İşçinin kendi isteğiyle işten (istifa) ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunamamaktadır. İşten ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.

HAKLI SEBEPLE İSTİFA ETMİŞ İŞÇİNİN ALACAKLARI

Şimdi istifa eden işçi iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmişse, alacağı tazminatlar şöyledir:

– Kıdem tazminatı

– Fazla çalışmalar

– Ulusal bayram, hafta tatili ve resmi tatillerdeki çalışmalar

– Kullanmadığı yıllık izin ücretleri

– Ödenmeyen ücretlere ilişkin alacakları

İstifa eden işçi eğer iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmemişse yukarıda sayılanlardan sadece kıdem tazminatını alamaz.