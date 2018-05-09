İsteyen çalışan İzmir’e

Özel bir banka İzmir´den çalışabilme programı başlatıyor. Buna göre banka çalışanları, talep etmeleri halinde ister yaz ister kış döneminde, İzmir´de çalışabilecek.

Banka talep eden Genel Müdürlük ile Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi çalışanlarına “Flexi35” uygulamasıyla ister yaz ister kış döneminde geçici olarak İzmir´deki 50 kişilik ofisinden çalışabilme fırsatı sağlıyor.

Bankanın Genel Müdür Yardımcısı Bahar Özen şunları söyledi:

“2015 yılında, FlexING adıyla, sektörümüzde bir ilke de imza atarak başlattığımız uygulama ile Genel Müdürlük çalışanlarımıza çalışma saatlerini ve yerlerini belirleme olanağı sunuyoruz.

“Şimdi bu esnek modele bir yenilik daha ekleyerek geçici olarak İzmir´den çalışma seçeneği getiriyoruz.

“Ayrıca altı aydır esnek çalışma modelimizi bazı şubelerimizde de test ediyorduk, bu sürecin sonunda uygulamamızı bundan sonra tüm şubelerimize yayma kararı aldık.

“Hem genç hem de yeniliklere açık bir banka oluşumuz sayesinde, çalışma ortamımızı sürekli iyileştiriyoruz.”

Yapılan açıklamaya göre, ING Bank, Genel Müdürlük çalışanlarına haftanın 2 günü ofis dışında çalışma imkânı sunuyor.

Anne ve baba olan her çalışana okulların açıldığı ilk gün Okulun İlk Günü İzni, okulların son günü Karne Günü İzni ve yıl içerisinde kendi seçtiği bir günü çocuğuyla geçirebilmeleri için Turuncu Gün İzni hakkı verilen bankada hamilelere de periyodik kontrolleri için ayda bir gün izin hakkı sağlanıyor.

Anne olan çalışanlar da bebekleri 6 aylık olana kadar maaş kesintisi olmaksızın izinli sayılırken, baba olan çalışanlar da 1 yıl boyunca kullanılabilecekleri şekilde 10 gün izin hakkı elde ediyor. Çocuğu kreşe başlayan ebeveyn çalışanlara da kreşin açıldığı hafta ilk gün tam gün, kalan günler ise yarım gün izin hakkı sağlanıyor.

DHA