İstifa dilekçesi nasıl yazılır?

İşten ayrılmaya karar verdiniz ve profesyonel bir istifa mektubu yazmak istiyorsunuz ama bu işi nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Gerekçesi ne olursa olsun, istifa dilekçesi hazırlarken bazı kurallara uymak oldukça önemlidir. Peki, istifa dilekçesi nasıl yazılır? Bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Uzun süre çalıştığınız bir şirketten ya da pozisyondan ayrılıyorsanız, hangi koşullar altında olursa olsun istifa etmek oldukça zorlu bir süreçtir. Bu yüzden de istifa dilekçesi yazmak ta önemli bir detaydır. İstifa dilekçesinin nasıl yazılması gerektiği ile ilgili öğrenmenizde fayda olacak bazı bilgileri ve püf noktalarını haberimizde sizler için derledik…

İSTİFA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

İstifa mektubu basit ve kısa olmalıdır. İşe başladığınız tarihi, çalıştığınız pozisyonun adını, istifanızı bildirdiğiniz tarihi belirtmeniz gereklidir. Bu belgede istifa edeceğinizi açıkça ifade etmelisiniz. İşe başladığınız tarih, işe geleceğiniz son gün, neden ayrıldığınıza dair kısa bir açıklama, ve en sonunda kibar kısa bir teşekkür notuna yazınızda yer vermelisiniz.

İstifa dilekçesi veya mektubunu, eğer var ise; İnsan Kaynakları Müdürlüğüne hitaben, yok ise; Genel Müdürlük'e ya da yetkili departmana yazabilirsiniz. İstifa dilekçesinde ya da sözlü görüşmelerde kullanılan dil ve tavırlar oldukça önemlidir. Yaşanan her ne olursa olsun, işyerinden iyi ayrılmak önemlidir.

Planlı bir şekilde istifa ediyorsanız, iş kanununda belirtilen ihbar sürelerini göz önüne alarak mektubu sunmalısınız. Zamanında haber vermeniz, hem sizin profesyonelliğinizi gösterir; hem de şirket, sizin yerinize başka birini bulmak için zaman kazanmış olur. Eğer bir işte 6 aydan az süredir çalışıyorsanız, 2 hafta önceden; 6 ay ila 1.5 yıl arası çalıştıysanız 4 hafta önceden; 1.5 yıl ila 3 yıl arası çalıştıysanız 6 hafta önceden, 3 yıldan fazla çalıştıysanız da 8 hafta önceden istifa mektubunuzu vermeniz gerekir.

Ayrılmadan önce yarım kalan işlerinizi tamamlamanız, eğer sizden sonra gelecek olan kişi belli ise; işi ona devretmeniz; yok ise de gerekli, önemli noktaları en azından bir kenara not etmeniz işlerin devamı açısından çok faydalı olacaktır. Bu aynı zamanda sizden sonra gelecek kişiye de büyük fayda sağlayacaktır.

Yöneticinize size sağladığı katkılar için teşekkür edin. Çalışma arkadaşlarınızla vedalaşın. İleride işinize yarabilecek kontak isimlerini almayı unutmayın. Geride referans mektubu alabileceğiniz insanlar bırakmak faydanızadır. Ve siz de kontak numaralarınızı bırakın ki, herhangi bir sorun olduğunda size ulaşabileceklerini bilsinler.

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İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Tarih

İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün Dikkatine,

Sayın Adı Soyadı,

……… tarihi itibariyle başlamış olduğum ………….. görevinden …………. itibariyle istifamın kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ederim.

Şirketinizde çalıştığım …. yıl boyunca kariyerim ve kişisel gelişimim için bulunduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederim.

İstifamın kabulünü ve gereken işlemlerin başlatılmasını rica eder, bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad

İmza

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