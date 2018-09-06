İstifa eden ihbar tazminatı alabilir mi? İşte ihbar süreleri…

İş Kanunu'nun içinde yer alan önemli maddelerden biri olan ihbar tazminatı, istifa eden çalışanların merak ettiği konuların başında geliyor. İstifa eden ihbar tazminatı alabilir mi? sorusunun cevabını haberimizde tüm detayları ile bulabilirsiniz...

Yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan işçi, durumu yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim sürelerine bağlı kalarak işverenine iletmekle yükümlüdür. Peki, istifa eden ihbar tazminatı alabilir mi? Merak ettiğiniz her şey haberimizde…

İSTİFA EDEN İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında, iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, feshi yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmek durumundadır. Buna ihbar süresi denmektedir.

Yani, iş yerindeki kıdeme göre, işveren işçiyi işten çıkarmadan belirli süre önce haber vermekle yükümlüdür. Ancak işverenin bu kurala uymaması halinde ise işçiye tazminat vermek zorundadır. İşçinin istifa ederek işten ayrılması halinde, iş sözleşmesi işçi tarafından fesih edilmiş olduğundan, işverenden ihbar tazminatı talep edilmesi söz konusu olamayacaktır. İşçinin istifa etmesi halinde, iş sözleşmesi sona ereceğinden dolayı işverenin işçiye ihbar tazminatı ödemesi söz konusu değildir. Ancak, istifa eden işçinin ihbar süresinden önce işverene bunu haber vermemesi durumunda, işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olacaktır.

Eğer ihbar sürelerine uyulmasının gerekmediği durumlar söz konusu olursa (bu durumlar Kanun ile belirlenebilir) işçi ve işveren tarafı da ihbar tazminatı ödemeksizin iş sözleşmelerini sona erdirebilirler.

Yargıtayın bazı kararlarına göre, işçi istifa edeceğini yazılı olarak da belirtmiş ise ve işveren ya da işveren vekili işçinin istifa edeceği tarihi onayladı ise, artık işveren de işçi de karşılıklı olarak birbirlerinden ihbar tazminatı talep edememektedir.

İŞVEREN İŞTEN ÇIKARACAĞI ÇALIŞANINA NE ZAMAN HABER VERMELİ?

İşçinin çalıştığı süre 6 aydan az ise 2 hafta önce,

İşçinin çalıştığı süre 6 ay ile 1,5 yıl arasında ise 4 hafta önce,

İşçinin çalıştığı süre 1,5 yıl ile 3 yıl arasında ise 6 hafta önce,

İşçinin çalıştığı süre 3 yıldan fazla olanlar ise en az 8 hafta önce, bildirim yapmak zorundadır.

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