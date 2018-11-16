İsviçre’deki dolandırıcılık skandalında ikinci perde: Zarar en az 500 milyon dolar

TG Investment iflas sürecinde ama olaylar giderek tırmanıyor. Türk zenginlerin paraları donduruldu. Zararın en az 500 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. 20 değil 50'den fazla Türk'ün parasını bu şirkete kaptırdığı belirlendi.

Önceki gün SÖZCÜ'nün ortaya çıkardığı olayda İsviçre'de parası bulunan Türk zenginlerin TG Insvesment tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Zürih savcılığı ise TG Invesment'ı Türk zenginlere tavsiye eden dünyaca ünlü Credit Suisse Bankası'nın olayda ihmalı olup olmadığını araştırması, finans ve bankacılık sektöründe olay oldu.

İKİ FONUN İFLASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Eski bir bankacı olan Ünal Akşit'in yönetimindeki Cenevre TG Investment ile Erinç Alper'in tek imza yetkilisi olduğu Zürih TG Investment'in iflasının açılmasının ardından, bazı Türk vatandaşlarının kişisel hesaplarında yapılan inceleme bitti ve “dondurulan” İsviçre'deki paraları serbest bırakıldı.

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ZARAR EN AZ; 500 MİLYON DOLAR

Ancak savcılığın soruşturmasıyla, yaklaşık 1.5 milyar doların bloke edildiği belirtiliyor. TG Investment'in kötü ya da hatalı yönetimi nedeniyle oluşan zararın ise 500 milyon dolar olduğu öğrenildi. 500 milyon dolar kaybedenler arasında TÜSİAD'ın en üst düzey isimleri, üst düzey bazı gazeteciler, iyi para kazanan avukat ve doktorlar olduğu öğrenildi. İşte bu isimlerden bir çoğunun parası yaklaşık iki yıldır bloke edilmiş durumda. Hatta bir dönemler TG Investment'ten danışmanlık hizmeti almış olan ve onun aracılığıyla parasını fonlara yatırmış sonra da çekmiş olanların bile hesapları donduruldu.

50'DEN FAZLA ULTRA ZENGİN MAĞDUR

İflastan sonra bazı hesapların üzerindeki blokaj kaldırıldı. Ancak şüpheli bir çok hesabın halen erişilemez olduğu belirtiliyor. TG Investment'a güvenip, parasını yönetme onayı veren Türkler'in sayısının ise 20 değil, 50'den fazla olduğu da belirtildi.

Bu arada, Zürih'teki TG Investment'te imza yetkilisi olarak adı geçen Abdurrahman Erzaim ile Fabio S.‘nin Cenevre ile bir bağlantısı olmadığı, bu olayların başlamasından önce ayrıldığı belirlendi. Hatta Fabio S.‘nin şu anda işsiz olduğu açıklandı.

SİSTEM NASIL İŞLEDİ? İki ayrı kentte kurulmuş olan TG Investment aslında tek şirketin iki kolu. TG Investment Cenevre hakkında soruşturma başlatıldı ve ardından iki şirket de iflasını verdi. Böylece, zengin Türklerin 500 milyon dolarlarını kurtarma şansı kalmadı.

TG Investment'te fon yöneticiliği şu şekilde işliyordu:



TG Investment'i kim kurdu asıl paraları kim vurdu?

Türkiye'den parasını bir şekilde İsviçre'ye götüren ya da yurt dışında kazancı olup da, bu paradan para kazanmak isteyenler için kurulan TG Investment, aralarında Credit Europa Bank'ın Genel Müdürü B S., yine Erinç Alper ve Ünal Akşit isimleri tarafından hayata geçirildi. Amaç, Türk zenginlerin İsviçre'deki paralarını yönetmekti.

Zenginler Kulübü‘nü fena halde zarara sokan TG Investment'i kimin kurdurduğu, ortaklarının kim olduğu ve kime devredildiği sorularının cevaplanması durumunda Türk zenginler; paralarını tahsil edebilecek bir yola da girebilecekler. 2010'dan sonra başlayan ve 2016'ya kadar devam eden bu olaylar zincirinde kaybedenler ‘Zenginler Kulübü' olurken, kazananlar ise üç yerden bire komisyon alan portföy yöneticileri oldu.