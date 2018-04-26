İtalyanlar Kıbrıs açıklarından vazgeçmiyor

İtalyan enerji şirketi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, offshore hidrokarbon kaynaklar konusunda Türkiye ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yaşanan gerilime rağmen bu bölgedeki çıkarlarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Eni, Şubat ayında Türk askeri tatbikatlarından dolayı Kıbrıs’ın güneyinde yapmayı planladığı petrol ve gaz arama çalışmasından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Descalzi dün Lefkoşa’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar Kıbrıs’a 700 milyon euro yatırım yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Bu, ülkeye karşı güçlü bir bağlılık ve sorumluluk anlamına geliyor” dedi.

Eni, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden petrol ve doğal gaz arama haklarını almıştı. Ancak Rum yönetiminin ruhsat verdiği alanlardan bazıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de arama yapmak istediği alanlar.

Türkiye’nin, Rum tarafının offshore kaynaklara kendilerinin sahip olduğu iddiasıyla yaptığı tek yanlı girişime karşı çıkacağını söylemesine rağmen, Rum yönetimi geri adım atmıyor.

Türkiye, Kıbrıs adasının doğal kaynakları üzerinde Türk toplumunun da Rumlarla aynı haklara sahip olduğunu ve Rum tarafının tek yanlı olarak bu kaynakları geliştiremeyeceğini savunuyor. Üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin desteklediği Rum Yönetimi ise, Akdeniz’de tek yanlı hidrokarbon çalışmaları yapmaya hakkı olduğunu söylüyor.

Rum Yönetimi yetkilileri ile yaptığı temaslardan sonra konuşan Descalzi, Eni’nin çabalarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Yarı resmi Rum haber ajansına göre Descalzi, “Birileri yorgun düşene kadar tekrar tekrar çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi.

REUTERS