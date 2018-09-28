İthalat ve ihracat azaldı

Ağustos ayında dış ticaret açığı %59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ağustos ayında %69,1 iken, 2018 Ağustos ayında %83,6’ya yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,2 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %2,2 arttı, ithalat %8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,8 arttı, ithalat %10,6 azaldı.
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