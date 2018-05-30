İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 6 maddelik bir açıklamayla Saray'ın ve Cumhurbaşkanı'nın harcamalarını açıkladı.

İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Saray’ın ve Cumhurbaşkanı’nın harcamalarını 6 maddelik bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamasında Maliye Bakanı Naci Ağbal’a seslenen Yılmaz 6 maddenin sonuncusunda “25 Haziran günü bu harcamaların gerçek boyutunu öğreneceğiz inşallah” mesajını paylaştı.

“BUNUN NE KADARI SARAY’IN DANIŞMANLARINA VERİLMİŞTİR”

Yılmaz açıklamasının 3. maddesinde, “Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı ödeneğine 2014-2018 (Nisan-Ocak) arasında ayrılan meblağ 3 milyar TL olmuştur. Bunun ne kadarı Saray’ın kadrolu ve kadrosuz danışmanlarına verilmiştir?” dedi.

Durmuş Yılmaz’ın açıklamları şöyle;