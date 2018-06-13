iyzico faaliyet alanını 12 Doğu Avrupa ülkesine taşıdı

İyzico, hizmetlerini yurt dışına açıyor. Uzun vadede amaçlarının ödeme alanında uluslararası ticaretin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu açıklayan iyzico COO’su Orkun Saitoğlu, iyzico’nun faaliyet alanını 12 Doğu Avrupa ülkesine genişleterek finansal hizmetleri herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Money20/20 Avrupa'da, 12 Doğu Avrupa ülkesine açılacağını açıklayan iyzico, bu açılımla faaliyet alanını, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Romanya, Polonya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan ve Macaristan'a taşıyor.

KOBİ'lerin gelişmesi makro ölçekte önemli

iyzico COO'su Orkun Saitoğlu: “Türkiye'de 185 milyon banka ve kredi kartı var, bu rakam ABD'de 548 milyon, İngiltere'de 160 milyon, Almanya'da ise 141 milyon. Perakande e-ticaret oranları ise Türkiye'de 6.3 milyar dolarken, bu rakam ABD'de 340 milyar dolar, İngiltere'de ise 100 milyar dolar” dedi.

Saitoğlu sözlerine, “KOBİ'ler, ülke ekonomilerinin makro ölçekte gelişmesinin en önemli faktörlerinden biri ve KOBİ'ler için işlerini dijitale kolayca taşımak her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Gelişmiş pazarları incelediğimizde KOBİ'lerin e-ticarette çok daha aktif oldukları görüyoruz. Fakat Türkiye'de KOBİ'lerin sadece yüzde 1,7'si dijital ticaret yapıyor. ABD'de de bu oran yüzde 26. Biz, Türkiye'de, son 5 senede KOBİ'lerin işlerini büyütürken internetten ödeme almalarını kolay ve hızlı bir hale getirdik. Bugün, iyzico'yla çalışmaya başlayan bir üye iş yeri 24 saatte web sitesi üzerinden ödeme alabilir hale geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından 17.000'den fazla üye iş yeri, 350.000'den fazla alt üye iş yerine hizmet veriyoruz” şeklinde devam etti.

Saitoğlu, iyzico'nun bireysel satıcıların herhangi bir teknik geliştirmeye ihtiyaç duymadan internet üzerinden satış yapmalarına da imkan sağlayan iyziLink ürününü kullanan satıcıların satışlarının yüzde 47'sinin yurt dışına satış yaptığını, en çok satış yapılan ülkelerin de sırasıyla ABD, Almanya ve Fransa olduğunu belirtti. Geçtiğimiz sene 2 milyar TL'den fazla işlem hacmine sahip olan iyzico, bu bağlamda Türkiye'de KOBİ'lere ve e-ticaret sektörüne sundukları çözümleri ve tecrübelerini Doğu Avrupa'ya taşımayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

iyzico, Doğu Avrupa'daki potansiyeli değerlendirecek

Yenilikçi ödeme hizmetleri şirketi iyzico'nun faaliyet alanını 12 Doğu Avrupa ülkesine genişleterek bölgede yetersiz olan ödeme altyapısını güçlendireceğinin altı çizilirken, Türkiye ve Doğu Avrupa arasında bir köprü kurmayı hedeflediğini açıklandı.

Doğu Avrupa'nın internet kullanımı ve finansal kapsam anlamında dünyanın en büyük dördüncü dijital pazarı olduğuna dikkat çekilirken, bu potansiyele rağmen halihazırda Doğu Avrupa pazarında KOBİ'lere pratik ve dijital ödeme sistemi sunan bir çözüm ortağının bulunmadığının altı çizildi.

Bölgedeki e-ticaret alışkanlıklarının Türkiye'dekine çok benzer bir eğilim gösterdiğine değinen Saitoğlu, e-ticaretin, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'da yıllık ortalama yüzde 20 ile yüzde 38'lik büyüme kaydettiğini, Doğu Avrupa'nın sahip yüzde 70'in üzerindeki internet penetrasyonuna sahip olduğuna dikkat çekti. Bununla beraber, yüzde 32'lik mobil cihaz kullanımıyla Türkiye'de olduğu gibi mobil cihazların e-ticaretteki payının giderek arttığını vurguladı.

Bu verilere karşın, Doğu Avrupa ülkelerinde e-ticaretin perakende satışların yüzde 5’inden daha azını oluşturmasının iyzico için önemli bir fırsat sunduğu da kaydedildi.

Saitoğlu: “Finansal hizmetler herkes için ulaşılabilir olmalı.”

Ödeme alışkanlıklarının kültürel ve yerel geleneklerle bağlantılı olduğunun altını çizen iyzico COO'su Orkun Saitoğlu: “Türkiye'de edindiğimiz tecrübelerden hareketle, Doğu Avrupa'ya da en iyi kalitede hizmet vereceğimizi düşünüyoruz” dedi. Saitoğlu, yenilikçi çözümlere ve yeni iş fikirlerine sahip oldukça genç bir nüfusu bulunan Doğu Avrupa'nın bu yapısıyla Türkiye'ye oldukça benzediğini de belirtti.

Türkiye'nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico, Türkiye'nin Ramazan ayı online alışveriş karnesini de açıkladı.

iyzico verilerine göre* iftar ve sahur saatleri arasında en çok bayram tatilinde nereye gideceğimizin planını yapıp bayram tatili satın aldık. Yüzde 46'lık oranıyla liste başında yer alan bayram tatilini, yüzde 25 oranıyla kitap alışverişi izledi. Sahuru beklerken yapılan online alışverişlerde dikkat çekici bir diğer harcama ise yüzde 367'lik bir artışla yükselişe geçen dondurma alışverişi oldu.

En çok online alışveriş gece 04.00'te

Türkiye'nin Ramazan ayı online alışveriş karnesini tutan iyzico verilerine göre Ramazan ayında en çok 04.00 saatinde alışveriş yaptık. Yüzde 275'lik oranıyla online alışveriş istatiklerinde ilk sırada yer alan zaman dilimini, yüzde 208'lik artış oranıyla gece 03.00 ve yüzde 187'lik artış oranıyla gece 05.00 izledi.

Ramazan ayı online alışverişinde en çok mobil cihazları tercih ettik

Türkiye'nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico verilerine göre hazırlanan Ramazan ayı online alışveriş verilerinde dikkat çekici bir diğer unsur da mobil cihazlar. Mobil cihazların online alışverişte daha çok tercih edildiği açıklanan online alışveriş karnesinde, 18-24 yaş grubu arasındaki kitle online alışverişi en çok kullanan yaş grubu olarak öne çıktı.

Ortalama sepet tutarında alışveriş şampiyonu Kayseri

Ortalama sepet büyüklerinde 256 TL ile ilk sırada yer alan Kayseri'yi, 239 TL Afyon ve 225 TL ile Ordu izledi. iyzico verilerine göre hazırlanan online alışveriş verilerini yorumlayan iyzico COO'su Orkun Saitoğlu: “E-ticaret sektörü, hem ülkemizde hem de dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Türkiye'deki e-ticaret sektörü, 2017 yılını yüzde 30'luk büyümeyle kapattı. Geçtiğimiz yıl da aynı büyüme oranlarını yakalayabilmiştik. 2016'da yüzde 24 büyüyen e-ticaret, 31 milyar TL'ye ulaşmıştı. 2018'de büyümenin yüzde 30'un üzerine çıkması bekleniyor.” dedi.