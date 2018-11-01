İzinsiz SMS’e 1 milyon TL ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, cep telefonları ve e-posta adreslerine izinsiz olarak reklam amaçlı SMS ya da mail gönderen kişi ve kuruluşlara 1 milyon liraya kadar para cezası verileceğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Kurum ‘'SMS ve mail mesajların derhal durdurun'' dedi. Kişilerin cep telefonu bilgilerinin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceğini de göz önüne alan Kurum, ‘'Bu konuda Türk Ceza Kanunu uyarınca veri sorumluları hakkında hukuki işlem de yapılacaktır' 'uyarısında bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, açık rıza alınmaksızın kişilere e-posta veya telefonlarina SMS göndermenin durdurulması kararı aldi. Cep telefonları ve e-posta adreslerine izinsiz olarak reklam amaçlı SMS ya da mail gönderen kişi ve kuruluşlara 1 milyon liraya kadar para cezası verilecek. Kişisel Verileri Koruma Kurumu müşterek sorumluluk bulunduğuna dikkat çekerek operatörlerin de tedbir almasını istedi.

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