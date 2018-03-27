İZTO seçimlerinde büyük ittifak

Yaklaşan İzmir Ticaret Odası seçimleri öncesi meslek komitelerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Bilgisayar Donanım ve Bilgisayar Yazılım olarak İki komite içindeki firmalar bir araya gelerek Yenilikçi Grubu adıyla ittifak oluşturdu. Birlikte ortak hareket etme kararı alan 40 firma Yenilikçi Gruba önderlik ediyor.

9 Nisan'da yapılacak olan seçimlerde 39. Ve 79. Komitelerden ittifak haberi geldi. Birlikte ortak hareket etme kararı alan 40 firma Yenilikçi Gruba önderlik ediyor. İzmir Ticaret Odasında seçimin anahtar komitelerinden birisi olan Bilgisayar Grubunda olan, Bilgisayar camiası bu seçimlerde 2 farklı komiteden seçime katılacak. 39 Bilgisayar Donanım ve 79. Bilgisayar Yazılım komiteleri; toplamda 20 oda üyesi ve içlerinden 4 kişiyi meclis üyesi seçecekler.

ORTAK HAREKET ETME KARARI

İki komite içindeki sektörün köklü firmaları bir araya gelerek Yenilikçi Grubu oluşturdu. Birlikte ortak hareket etme kararı alan 40 firma Yenilikçi Gruba önderlik ediyor.

YENİLİK TALEBİ TABANDAN GELDİ

79.Bilgisayar Yazılım Grubundan olan, Yenilikçi Grubun etkili isimlerinden Softnet Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ferzan YALKUT, İzmir Ticaret Odasının, İzmir Genelinde 41 bin üyesi olduğunu ve toplam 79 komiteden oluştuğunu söyledi. Yenilik talebinin tabandan geldiğini, dönüşümün tabandan genele yayılması gerektiğini vurgulayarak, önceliklerinin kendi bilgisayar sektörü olduğunu yeniliğin önce kendi sektörlerinde hayat bulacağını sözlerine ekledi.

HEP AYNI KİŞİLER

39. Bilgisayar Donanım Grubunda seçim çalışmalarını yürüten Solarissoft Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Akçay ise seçimin iki aşamalı olduğunu belirterek, kendi sektörlerinin ticaret odasında uzun süredir aynı kişiler tarafından temsil edildiğini bu yüzden Yenilikçi Grubun doğal bir hareket haline geldiği söyledi. Akçay, seçimin ilk aşamasının kendilerini daha çok ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

“İZMİR BİLİŞİM KENTİ OLMALI”

39. ve 79. Bilgisayar komitelerinin önder kuruluşları ise yaptıkları açıklamalarda, YENİLİKÇİ GRUP olarak doğal olarak bir araya geldiklerini, aralarında çok sayıda genç, dinamik bilişimci olduğunu belirterek, İzmir'i Bilişim Kenti yapmak için çalışacaklarını söylediler. Bunun için öncelikle bilgisayar sektöründe YENİLİKÇİ bir anlayışın hakim olması gerektiğini vurguladılar. Seçimin ilk turu YENİLİĞİN başlangıcıdır prensibi ile hareket ettiklerini vurgulayan sektör temsilcileri, seçimin ikinci turu için ise her adaya eşit mesafede olduklarını belirttiler.

OYUNUZA SAHİP ÇIKIN ÇAĞRISI

YENİLİKÇİ GRUP olarak yapmış oldukları ziyaretlerde İzmir Bilişimcilerinin kendilerine olan desteklerinin her geçen gün arttığını gördüklerini ve sektör temsilcilerinden seçime katılım beklediklerini ifade etiler.

Yenilik hareketi olarak üyelerinin ilzamlarına ve oylarına sahip çıkarak, İzmir'in demokratik yüzünü sandığa yansıtacaklarına inandıklarını söyleyen grup, seçimlerin kim tercih edilirse edilsin odalarına ve İzmir'e hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdiler.