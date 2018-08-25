Japonya yaz saati uygulamasını tartışıyor

Türkiye'nin bir anda pat diye geçtiği kalıcı yaz saati uygulaması Japonya'nın da gündeminde. Tokyo 2020 oyunlarında sıcağın etkisini azaltmak ve enerji tasarrufu yapmak için yaz saatine geçilebilir.

Türkiye son iki senedir kalıcı yaz saati uygulamasına geçerken, uygulama son derece tartışmalı bir halde. Hükümet yetkilileri enerjiden tasarruf edildiğini söylerken, vatandaş çocuğunu hava aydınlanmadan okula göndermekten şikayetçi.

OLİMPİYAT KOMİTESİ İSTİYOR

Financial Times’ın haberine göre; Türkiye gibi kalıcı yaz saati uygulamasını Japonya da tartışıyor. Ülkede şu an kalıcı yaz saati yok. İstanbul'la beraber girdiği yarışta 2020 Olimpiyatları yarışını kazanan Japonya'da eski başbakan Yoshiro Moro'nun başkanlığını çektiği olimpiyat komitesi oyunlarda yaz sıcağının etksinin biraz daha az hissedilmesi ve enerji tasarrufu amacıyla 2020 yılında kalıcı yaz saati uygulaması getirilmesi gerektiğini savunuyor.

‘ZATEN AZ UYUYORUZ…’

Japonya Uyku Araştırmaları Merkezi Başkanı Jun Kohyama ise Japonya'nın çalışkan bir ülke olmasından dolayı hali hazırda az uyuduğunu söylerken kalıcı yaz saati ile birlikte uyku saatlerinin daha da düşeceğini ve bunun insanların sağlığını etkileyeceğini ifade ediyor.

AZ UYKU PARA KAYBETTİRİYOR

2016 yılında Rand Corporation tarafından yapılan bir araştırmada Japonların az uyumalarından dolayı GSYH'larının yılda yüzde 2.9'unu kaybettikleri belirlendi. Bu 138 milyar dolara denk geliyor. Yapılan araştırmalara göre kalıcı yaz saatine geçen ülkelerde yaşayan kişilerin uykularından günde 1 veya 2 saat gidiyor.

RESTORANLAR KAZANIR

Broker şirketi Mizhuo Securities ise hazırladığı raporda insanların işten çıktığında hala gün ışığı olacağını böylece sokakta sosyal hayatın devam edeceği bildiriliyor. Şirket restoranların ve kültür endüstrisinin bu işten kazançlı çıkacağını tahmin ediyor. Casio'nun yaz saatine kolay ayarlanabilir bir model üzerinde çalıştığı da bildiriliyor.

Kohyama sözlerini şöyle noktalıyor: Eğer aklınızı kullanarak bir karar alırsanız yaz saati uygulaması imkansız. Japon hükümeti böyle bir karar almamalı, bu konuda çok endişeliyim.