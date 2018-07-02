Japonya’ya zeytinyağı ihracatı yüzde 520 arttı

Zeytinyağı ihracatının başladığı 1 Kasım 2017 ile 1 Mayıs 2018 arasında Japonya'ya yapılan zeytinyağı ihracatı yaklaşık yüzde 520 artarak 8,5 milyon dolara ulaştı.

Türk zeytinyağı ihracatçısı, 1 Kasım 2017’de başlayan ihracat sezonunun ilk 6 ayında Japonya’ya yaklaşık 8,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ülke geneli ihracat rakamlarına göre, Türkiye, zeytinyağı ihracat sezonunun başladığı 1 Kasım 2017’den 1 Mayıs 2018’e kadar geçen 6 aylık dönemde 199 milyon 285 bin dolarlık ihracat yaptı.

Dünyanın 113 ülkesinde sofraları süsleyen Türk zeytinyağında en fazla ihracat 75 milyon 473 bin dolarla ABD’ye oldu. Bu ülkeyi 48 milyon 839 bin dolarla İspanya ve 13 milyon 767 bin dolarla Suudi Arabistan takip etti.

Uzun yıllardır Uzakdoğu pazarını hedefe alan Türk zeytinyağı ihracatçıları çabalarının meyvesini toplamaya başladı.

En fazla artış Japonya’da

Çin, Hong-Kong ve Endonezya gibi ülkelere zeytinyağı ihracatı yükselirken, bu yıl en fazla artış gösteren ülke ise Japonya oldu.

Geçen sezonun ilk 6 ayında Türkiye, Japonya’ya 1 milyon 363 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu rakam bu sezon yaklaşık yüzde 520 artarak 8 milyon 448 bin dolara ulaştı.

ABD’YE 75 MİLYON DOLARLIK ZEYTİNYAĞI

Dünya genelinde zeytinyağı ihracatında ABD’de de artış görüldü.

Zeytinyağı ihracatında ilk sırada yer alan ABD’ye geçen yılın ilk 6 ayında 28 milyon 684 bin dolarlık ihracat yapılırken, rakam bu yıl yaklaşık yüzde 163 artarak 75 milyon 423 bin dolara çıktı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağı ihracat sezonu başladığında hedeflerinin 400 milyon dolar olduğunu söyledi.

Sezonun ilk 6 ayında yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiğini belirten Er, ihracatın yükseliş hızının yaz aylarında düşebileceğini ama sonbahara doğru tekrar artacağını kaydetti.

AA