Kabinini genişletti, menzilini uzattı

Dünyanın önde gelen iş jeti üreticilerinden Fransız Dassault son teknolojik ekipmanlarla donattığı Falcon 6X uçağını kendi sınıfında en uzun menzille piyasaya sunuyor.

Son yıllarda büyük bir durgunluk yaşanan genel havacılık sektöründe yeniden canlanma başladı. 2000'li yılların başında hızlı gelişim sergileyen sektör, 2008'de patlak veren küresel krizle birlikte frene basmıştı. Bu dönemde özellikle iş jeti siparişleri büyük oranda iptal edildi.

2008 yılında 1.317 satış adediyle tarihi zirvesini gören iş jetlerinde bu rakam, kriz ile birlikte hızla geriledi. 2009'da 874'e düşen iş jeti satışları günümüze kadar yerinde sayarak, bu seviyelerde devam etti. Geçen yıl da yüzde 1.3'lük artışla 676'ya çıkan iş jeti satışlarında önümüzdeki 5 yılda ortalama yüzde 5'lik bir artış bekleniyor.

5X PROJESİNİN DEVAMI

Sektörde yeniden başlayan kıpırdanmayla birlikte üreticiler de, pazara yeni uçaklar veya mevcut uçaklarını gelişen teknolojiyle de yenileyip sunmaya başladılar. Bu yenilenme sürecinde pazarda öne çıkanlardan biri de Fransız Dassault şirketi. Dünyanın önde gelen iş jeti üreticilerinden birisi olan Fransa merkezli Dassault, yeni Falcon 6X modeliyle oldukça iddialı. Geçen yıl motor sorunları nedeniyle iptal edilen 5X projesinin devamı olan Falcon 6X, artırılan teknolojik yapısı ve menzili ile dikkat çekiyor.

Güvenlik, esneklik ve verimlilik konularında da dikkat çeken 6X modelinde iki adet yüksek teknolojili Pratt and Whitney marka motor kullanılıyor. 5X modeline göre 6X'in boyu da 51 santimetre daha uzun. Yine bir önceki modeline oranla yüzde 5 büyütülen ve 52.2 metreküpe ulaşan kabin hacmine sahip uçağın kabin yüksekliği de 1.98 metre, genişliği ise 2.58 metre. Falcon 6X, bu özelliği ile rakibi Gulfstream G650'den 3 santimetre daha fazla bir kabin yüksekliği sunuyor.

KITALAR ARASI YOLCULUK

Uzun menzilli iş jeti sınıfındaki Falcon 6X, yeni sistemleri ile menzilini 10 bin 186 kilometreye çıkardı. Toplam 12 saat 10 dakika havada kalabilen 6X, bu özellikleri ile rakiplerinin oldukça önünde yer alıyor. Bu uçuş mesafesi ile İstanbul'dan aktarmasız olarak New York, Washington, Singapur ve Tokyo'ya gidilebiliyor. Saatte 956 kilometre hız yapabilen Falcon 6X, Pratt and Whitney motorları ile hem yakıt hem de bakım verimliliği sağlıyor.

3 farklı kabin tasarımına sahip olan Falcon 6X'te 16 koltuk kullanılabiliyor. Bununla beraber 6X, kabin içi düşük ses düzeyiyle de kendi sınıfında dikkat çekiyor. Güvenliğin ön plana çıkarıldığı uçakta, kokpitte son teknolojik donanımlar kullanılıyor. Yüksek hassasiyete sahip sensörlü kameralarla, en kapalı havalarda bile uçaklar yüksek çözünürlüklü görüntülerle iniş ve kalkış sağlayabiliyor.

İlk teslimat 2022'de

Dassault, Falcon 6X yenilikleriyle zamanı verimli kullanmak isteyenlere en iyi uçuşu sunmayı hedefliyor. Hem sunduğu kabin rahatlığı hem de hızıyla iş insanlarını kısıtlı zamanlarında dünyanın en uç noktalarına taşıyabiliyor. 2022 yılında ilk teslimatlarının yapılması planlanan 6X'in resmi olarak açıklanmasa da satış fiyatının 2018 ekonomik şartlarında yaklaşık 47 milyon dolardan (yaklaşık 180 milyon TL) başladığı ifade ediliyor.

Kısa pistlere kolay iniyor

Falcon 6X, özgün kanat tasarımıyla da dikkat çekiyor. Kanatlarında farklı flap sistemleri kullanılan 6X ile kısa pistlere iniş ve kalkış gerçekleştirilebiliyor. 6X ile London City başta olmak üzere metropoller içindeki küçük piste sahip havaalanları kolayca kullanılabiliyor. Falcon 6X ayrıca, yakıt almadan tek aktarmalı iniş ve kalkışlarda da sınıfında en üst sırada bulunuyor.