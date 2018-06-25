Kaçak ekonomiden milyarlarca dolarlık vurgun

Çin’den sonra kaçak ürünlerin en fazla ele geçirildiği ikinci pazar olan Türkiye’nin 17.2 milyar dolarlık kaçak ürün ticaretine ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor...

Özellikle lüks perakende markalarının büyük mücadele verdiği taklit ve kaçak ürünler, hem Türkiye'de hem de Avrupa ekonomisinde milyarlarca dolarlık delik açtı. Bu alandaki ürün satışı ve üretimi ile Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kaçak ekonomisine ev sahipliği yapan Türkiye'de kaçak ve taklit ürünlerden oluşan piyasa yaklaşık 17.2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Taklit ve sahte ürün piyasası nedeniyle 90 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığı açıklanırken, vergi kaybı ise 7.2 milyar dolara ulaştı. Diğer taraftan lüks markaların anavatanı konumundaki AB ülkelerinde, satış kayıpları çok daha ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Lüks markaların ana pazarlarından olan AB ülkeleri de Avrupa Fikri Mülkiyet Birliği'nin raporunda taklitlerden kaynaklanan satış hasılatı kaybının 85 milyar Euro'ya ulaştığını aktarırken, Taklit ürünler nedeniyle Avrupa Birliği'ndeki (AB) imalatçıların her yıl 60 milyar Euro'luk gelir kaybına uğradığı açıklandı.

90 BİN ÇALIŞANI İŞSİZ BIRAKTI

İnternet kullanımındaki yaygınlaşma ve teknolojik gelişim ile birlikte alışveriş imkanları gelişirken, taklit ve kaçak ürünlerin yarattığı vergi kaybı ise 34 milyar TL'yi buldu. Marka Koruma Grubu yayınladığı ‘21. Yüzyılın Sorunu Kaçak, Taklit ve Sahte Ürünler' raporunda bu alandaki üretim ve satışların Türkiye açısından büyük istihdam kayıplarına yol açtığına dikkat çekildi. Türkiye'nin dünyada en çok sahte ürün ele geçirilen ülkeler sıralamasında Çin'in ardından ikinci sıraya yerleştiğine dikkat çekilen raporda, piyasanın 17.5 milyar dolara ulaştığına ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi açısından endişe verici boyuta geldiğine dikkat çekildi. Raporda, bu büyüklüğe internetten korsan yollarla indirilen ürünlerin dahil olmadığına dikkat çekilirken, şu tespitlere yer verildi: “Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan yatırım teşvik istatistiklerine gör Türkiye'de bir birim istihdamı yaratmanın ortalama maliyeti 150 bin dolardır. Dolayısıyla, 7.2 milyar dolarlık vergi kaybı 90.000 kişinin istihdamına denk gelmektedir. Türkiye'deki 2017 işsizlik oranı yüzde 10.9 ve işsiz sayısının da 3 milyon 330 bin olduğu göz önünde bulundurulursa, 90 bin kişilik istihdam kaybı oldukça dikkat çekicidir.”

KAYIP 85 MİLYAR EURO

Türkiye'nin bu alandaki kötü karnesi yanında, lüks markaların anavatanı konumundaki Avrupa ise ciddi satış kayıpları ile karşı karşıya. Avrupa Fikri Mülkiyet Birliği raporlarına göre, AB ülkelerinde her yıl 60 milyar Euro'luk gelir kaybı yaşanıyor. Birkaç yıl içinde taklit ürünlerin yol açtığı kaybının 85 milyar Euro'ya çıkacağı tahmin edilirken, raporda AB'de kaçak satılan taklit ürünlerin Hong Kong, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'de üretildiğine dikkat çekildi.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 15 TAKLİT VE KAÇAK

Raporlara göre, sahte, taklit ve korsan ürünler günlük hayatta büyük yer tutuyor. Gıda, kişisel bakım ve ev bakım ürünleri, bilgisayar oyunları, CD, DVD, otomobil ve uçak parçaları gibi ileri teknolojili yüksek fiyatlı ürünlerle birlikte, çok yüksek gelir gruplarına hitap eden lüks giyim eşyası, aksesuar, parfüm, gözlük, saat gibi ürünler, tütün ürünleri ve alkollü içecekler taklit ve kaçakçılığın en yaygın olduğu alanlar. Sahte, taklit ve kaçak ürünlerin yüzde 15'i tüketicinin günlük rutini içinde kullandığı temel ürünlerden oluşuyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın son verilerine göre 2016 yılında tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 7.985 olayda 11.579 şüpheli yakalanırken, 75.7 milyon paket kaçak sigara ve 293.602 şişe alkollü içki ele geçirildi. 2016 yılında, bir önceki yıla göre ele geçirilen kaçak alkollü içkilerde yüzde 14'lük bir artış yaşanırken, kaçak sigaralarda ise yüzde 47'lik bir azalmanın meydana geldi.