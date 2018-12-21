Kaçak tur denetimleri sıklaşacak

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) geçtiğimiz yıllarda yaşanan ölümlü kazaların önüne geçmek amacıyla yasa dışı tur düzenlenmesinin önüne geçmek için kontrollerini sıklaştıracak. Özellikle Marmaris’te belgesiz-yetkisiz tur düzenlenemeyecek. Okul aile birlikleri, dernek ya da odalar özel turları bir acente üzerinden yürütmek zorunda olacak.

TURSAB Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, geçen Mayıs ayında Sakar Geçidi'nde yaşanan kazayı hatırlatarak bu tür kazaların önüne geçmek için alınan bir dizi tedbirlerin bu sezon da artarak devam edeceğini belirtti.

“O KAZA YAŞANMAYABİLİRDİ”

Sakar Geçidi'nde yaşanan 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını anımsatarak “Kazanın yaşandığı tur, yetkili bir acente eliyle yapılsa sonuç çok daha farklı olacaktı. Evrakları eksik ve eski araçlarla tur gerçekleşmeyecekti. Tabii ki kaza geliyorum demez fakat gerekli önlemleri almak zorundayız. Bunları da acenteler alarak sorumluluk taşıyor. Bir iki eski püskü otobüs kiralayarak, önlerine de okul gezisi yazısı asılarak yapılan gezi devri bitti. 1618 sayılı yasa çok açık ve der ki; ‘Bir yerden başka yere gezi amacıyla yolcu taşınıyorsa kokartlı rehber ve bir acente marifetiyle yapılmak zorunda' Neden böyle diyor? Çünkü tur şirketiyle yapılacak gezilerin kıstasları, yaptırımları var” şeklinde konuştu.

“AİLE BİRLİKLERİ YİNE PARA KAZANABİLİR”

Okul turlarının aile birlikleri yoluyla okula para kazandırmak amacı da güttüğünü söyleyen Suat Esin, “Yine para kazanabilirler. Acenteler okul gezilerine gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır. Bununla ilgili TURSAB olarak hazırladığımız bir yazıyı Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğümüze verdik. Gereken her türlü indirim ve yardım yapılacak. Otobüs istesinler otobüs ve rehber verelim” diyerek şöyle devam etti:

“TEKNE TURUNDAN BAŞKA HER ŞEY SATIYORLAR”

“11 kilometrelik Marmaris sahil şeridinde tekne turu satması için çok sayıda standa izin verdik. Ama tekne turunun yanı sıra normal acentenin sattığı tüm turları satıyorlar. Marmaris'te 39 resmi acentenin şubeleriyle birlikte toplam 260 satış yeri var. Bunların hakkını bu stantlar gasp ediyor. Geçtiğimiz sezon hepsini tespit edip cezalar kestik, tutanaklar düzenledik. Önümüzdeki sezon çok daha ağır yaptırımlar gelecek”

“ÇAKMA TURCULARI TESPİT ETTİK”

Yollarda da sık sık denetimler yaptıklarını belirten Suat Esin, “Bir otobüs kiralayıp yollara düşen turcular var. Bunları da biliyoruz ve tutanakları tutuldu. Yine cip safariden yakın yerlerdeki tur düzenleyen çakma acenteleri de biliyoruz. Yeni bir yönetimiz ve biz bu kaçak işlerin kökünü kazıyana kadar her türlü çalışmayı yapacağız. Bu konuda kaymakamlık ve belediye bize çok büyük destek verecek” şeklinde konuştu.