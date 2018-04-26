‘Kadim Durmaz’ durmadı!

Türkiye'deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için yapılan ihalelere tepki göstermek amacıyla CHP milletvekili Kadim Durmaz Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önündeki çitlerin üzerinden tırmanarak içeriye girdi. Durmaz girdikten sonra "Bu utancı da yaşattınız Türkiye'ye' diyerek tepkisini gösterdi. İşte o anlar...

Büyük tepkilere rağmen satışına karar verilen 14 Şeker Fabrikasından 3'ü daha bugün ihaleye çıkıyor. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda bugün Afyon, Burdur ve Elbistan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi planlandı. CHP’li milletvekili Kadim Durmaz Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önüne giderek çitlerin üzerinden atlayıp içeri girdi. Durmaz girdikten sonra “Bu utancı da yaşattınız Türkiye’ye’ dedi. O anlardaki yaptığı hareketler kameralara işte böyle yansıdı.



Durmaz ihale salonuna da girdi. Durmaz’la birlikte salona giren CHP’li Kemal Zeybek, ‘Milletin varlığını tekelci sermayeye sattınız.’ diyerek ihale komisyonuna seslendi.