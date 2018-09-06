Kamu alacaklarında yeni dönem! Faiz oranı artırıldı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamında halen yüzde 12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yüzde 22’ye çıkarıldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, yeni tecil faizi oranı bugünden itibaren geçerli olacak.
Tebliğle, dün yeniden belirlenerek yüzde 1.40’dan yüzde 2’ye yükseltilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki gecikme faizinin uygulamasıyla ilgili açıklamalara da yer verildi.
REUTERS