Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kamu alacaklarında yeni dönem! Faiz oranı artırıldı

Amme alacakları tecil faizi 12'den yüzde 22'ye yükseltildi.

android-time 09:50 6 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Kamu alacaklarında yeni dönem! Faiz oranı artırıldı
Amme alacakları tecil faizi 12'den yüzde 22'ye yükseltildi.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamında halen yüzde 12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yüzde 22’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, yeni tecil faizi oranı bugünden itibaren geçerli olacak.

Tebliğle, dün yeniden belirlenerek yüzde 1.40’dan yüzde 2’ye yükseltilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki gecikme faizinin uygulamasıyla ilgili açıklamalara da yer verildi.

Amme alacakları nedir?
Kamu alacağı anlamına gelen “Amme Alacağı” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor: Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

REUTERS

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar