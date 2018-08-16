Kamu ihaleleri iptal ediliyor

Dövizdeki artış nedeniyle devlet tasarruf önlemleri aldı. Kamu ihaleleri tasarruf gerekçesi ile iptal ediliyor. İptal edilen ihaleler arasında sağlık ve işçi güvenliği konularının olması dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz ay açıkladığı Orta Vadeli Plan içerisinde tasarruf tedbirleri de yerini bulmuştu.

Kamunun tasarruf için seçtiği alanlardan biri ise ihaleler oldu. Kamunun birçok ihalesi iptal edildi.

Vazgeçilen ihalelerin iptal nedenleri arasında en çok dikkat çeken kısım ise ‘tasarruf tedbileri' oldu.

İzmir'de bulunan Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sistem Odası ve Sanallaştırma Sistemi Alımı İhalesi tasarruf önlemleri gerekçesi ile iptal edildi.

Kütahya'da bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ait Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü de bütçe tasarrufu tedbirleri nedeniyle maden alanlarının ve madencilerin güvenliğini artırmak için açtıkları kameralar ve kablosuz aktarım cihazları ihalesinden tasarruf tedbirleri gerekçesi ile vazgeçti.

İstanbul'a giren gıdaların sağlık testlerinin yapılacağı ‘İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İhalesi de tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal edildi.