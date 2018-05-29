Kamuya 50 bin personel alınacak! İşte son başvuru tarihleri…

Bir çok vatandaş kamuda çalışmak için her gün personel alımı ilanlarını takip ediyor. Son başvuru tarihleri haziran ayı içerisinde son bulacak 50 bin memur alımı yapılacak. Kamuda, 25 bin 635’i personel, 16 bini polis ve 7 bini mahalle bekçisi olmak üzere yaklaşık 50 bin kişi istihdam edilecek.

MeMur olmak isteyenler için gelişmeler Devlet Personel Daire Başkanlığı resmi internet sitesinde bir bir yayımlanıyor. Son açıklamalara ve yayınlanan ilana göre devletin bir kaç ay içinde alacağı toplam personel sayısı, 48 bin 635'i buluyor. Memur alımlarının içinde polis ve bekçi alımları da var. İşte detaylar…

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALACAK

Posta gazetesinden Gülten Uğurlu’nun haberine göre Devlet Personel Başkanlığı'nın (DPB) internet sayfasında yer alan bilgilere göre; başta bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler, Diyanet, Spor Entitüsü ve Botaş olmak üzere çok sayıda kurum, alacağı personel sayısını ve şartları açıkladı. En fazla alımı, 14 bin 910 kişi ile Adalet Bakanlığı yapacak. Güncel ilanlar dbp.gov.tr adresi üzerinden veya aşağıdaki linkten takip edilebilir.

DPB PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

16 BİN POLİS, 7 BİN BEKÇİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İl Valiliklerinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 7.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Başvuru tarihi de henüz açıklanmadı. Ayrıca en az lise mezunu olmak üzere 16 bin polis alımıyla ilgili de ilana çıkılmıştı. Ön başvuru ve sınav bilgileri 30 Haziran'da açıklanacak. Hem bekçi hem de polis alımının detayları ‘pa.edu.tr' adresinde duyurulacak.