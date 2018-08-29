Kan tahlili sonucu sorgulama nasıl yapılır? 2018 Sağlık Ocağı tahlil sonuçlarını öğrenme…

Aile Hekimliğinizde yani Sağlık Ocağında yaptırdığınız kan tahlili sonuçlarını internet ortamında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için TC kimlik numarası ve kayıt numarasına ihtiyacınız var. Peki Sağlık Ocağı tahlil sonuçları nasıl sorgulanır?

Kan tahlil sonuçlarını İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün internet sayfası sayesinde internet ortamında görüntüleyebilirsiniz. Kan örneğinizi verdikten bir gün sonra sonuçlar internete yansıtılır. Ancak öğleden sonra verilen kan sonuçları için 2 gün beklemek gerekebilir. Ayrıca cuma günü kan verdiyseniz sonucunu pazartesi günü alabilirsiniz. Haberimizden Sağlık Ocağına gitmeden kan tahlil sonuçlarını sorgulama sayfasına erişebilir ve nasıl sorgulama yapacağınıza dair önemli bilgiler edinebilirsiniz.

Ayrıca aldığınız sonuçları kendiniz yorumlamaktan kaçınınız. Kan tahlil sonuçları mutlaka bir uzman doktor tarafından yorumlanmalıdır. Sonuçlarınızı aldıktan sonra özel ya da devlet hastanelerinde kullanabilir ve buralara sonucunuzu sunabilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞI TAHLİL SONUCU SORGULAMA

Sağlık Ocağı tahlil sonuçları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün internet sayfası olan Tetkik Sonuç Sorgulama sayfasından yapılabilir. Sorgulama yaparken hastanın TC kimlik numarası ve kayıt numaraı gereklidir. Kayıt numarası kan verdiğinizde kan tüpünün üzerine yapıştırılan barkod üzerinde yazar. Bu nedenle kan verdikten sonra barkottaki kayıt numarasını almayı unutmayın. Sisteme bilgilerinizi girdikten sonra tahlil sonuçlarınızı görüntüleyebilir ve bu sayfadan çıkış alabilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA LİNKİ:



http://labim.ihs.gov.tr/labim/hastatetkiksonucsorgulama.aspx

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