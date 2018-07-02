Kanada da gümrük duvarlarını yükseltti

ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarında her cepheden yeni bir haber geliyor. Kanada ABD ketçabından bulaşık makinesine kadar pek çok ürün için gümrük duvarlarını yüzde 10 yükseltti.

Ticaret savaşlarında Kanada da önlemini alıyor… ABD'nin çelik ve alüminyuma karşı gümrük duvarlarını çekmesinin ardından Kanada ABD ketçabından bulaşık makinesine kadar pek çok ABD menşeli ürün için yüzde 10 ek vergi getirdi.

Kanada'da ticaret savaşlarına katıldı. Donald Trump'ın ithal çelik ve alimünyum ürünlerine karşı Türkiye ve Çin'in de aralarında bulunduğu ülkelere karşı gümrük vergilerini artırmıştı.

Buna karşın Türkiye'de ABD'den aldığı bazı ürünlerin vergilerinde yüzde 60'a kadar artışa gitti.

12.6 MİLYAR DOLARLIK ETKİ

Son hamle ise Kanada'dan geldi. Washington Post'un haberine göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün başlattıkları gümrük duvarları ile 12.6 milyar dolarlık yeni gümrük tarifesini ABD'ye karşı yürürlüğe aldı.

BULAŞIK MAKİNESİNDEN HAZIR PİZZAYA

Ketçaptan, pizzaya, bulaşık makinasından deterjana pek çok ABD ürününe yüzde 10 zam gelecek. Trudeau dün vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında Amerikan ürünleri alınmamasını tavsiye ederek Trump'a karşı halka yaptırım yapma çağrısında bulundu.

Kanada ve ABD arasındaki ithalat ihracat dengesinde ABD 2.8 milyar dolar önde. Trump'ın kasım ayındaki ara seçimden sonra Meksika, ABD ve Kanada'nın serbest ticaret anlaşması olan NAFTA'yı da gözden geçirmek istediği biliniyor.

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