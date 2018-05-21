Kansai 100 yaşında

Polisan Holding’in iştiraki Polisan Boya’nın ortağı Japonya’nın lider boya üreticisi Kansai 100. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Polisan Holding CEO'su Erol Mizrahi, aynı görüş ve vizyonu paylaşan iki firmanın ortaklığının sanayi için önemli olduğunu belirterek, “Polisan Holding, kimya endüstrisinin global liderleri ile kurduğu ortaklıklar ve yaptığı işbirlikleri ile konumunu daha da güçlendirmektedir. Bu sayede geleceğe daha güvenle bakıyoruz” dedi.

Japonya'da 17 Mayıs 1918'de kurulan Kansai bugün yaklaşık 15 bin çalışanı ile 3,7 milyar dolar ciroya ulaştı. Kansai Paint Başkanı Hiroshi Ishino, 100 yaşlarını kutlarken, faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, “Bu büyük dönüm noktasında geleceğe katkıda bulunmaya devam etmek için yeni bir 100 yıla başlıyoruz.” dedi.

Kansai, asırlık yıldönümüne özel logo hazırladı.

Erol Mizrahi:” Kimya endüstrisinin global liderleri ile kurduğumuz ortaklıklar sayesinde geleceğe daha güvenle bakıyoruz”

Polisan CEO'su Erol Mizrahi, böyle güçlü ve köklü bir yapıyla ortak olmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Aynı görüş ve vizyonu paylaşan iki firmanın ortaklığı Türk Boya Sanayisinin gelişmesine de büyük bir ivme kazandırdı. İki firmanın birbirini tamamlayan özelliklerinin piyasada yarattığı sinerji tüm paydaşlara katma değer olarak yansıyor. Polisan ve Kansai Boya'nın deneyimli ve uzman Ar – Ge Merkezlerindeki mühendisler tarafından geliştirilen Türkiye'de ilk ve benzersiz ürünleri birer birer boya sektörümüzün hizmetine sunuyoruz. Polisan Holding, kimya endüstrisinin global liderleri ile kurduğu ortaklıklar ve yaptığı işbirlikleri ile konumunu daha da güçlendirmektedir Bu sayede geleceğe daha güvenle bakıyoruz.”