Kanunda ihbar süreleri kaç gündür? İşte ihbar tazminatı hesaplama formülü

İş akdinin sonlandırılması için hem işçi hem de işveren çeşitli yükümlülükler taşır. Yükümlülüklerin başında gelen uygulamalardan biri de ihbar süresidir. Peki kanundaki ihbar süreleri kaç gündür? Detaylar haberimizde...

İş akdi işveren ya da işçi tarafından, haklı feshe imkan veren bir konu yoksa, belirlenen bir süreden önce sonlandırılamaz. Belirlenen bu süreye ihbar süresi denir. Böyle bir durumda ne işçi habersiz işten ayrılabilir ne de işveren haber vermeden işten, yaptırım olmaksızın işten çıkarabilir.

İhbar süresi ise işçinin çalışma süresi ile orantılıdır. Uzun süredir orada çalışan bir işçinin ihbar süresi de o derece uzun olur.

İhbar süresinin hesaplanma şekli İş Kanunda belirlenmiştir. Kanunun 17. maddesine göre ihbar süreleri şöyledir;

“Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı kanunda “Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.” şeklinde belirtilmiştir. Daha açık şekliyle sözleşmeyi, ihbar süresine uymadan fesheden taraf tazminat ödemek zarundadır.”

Ayrıca ihbar tazminatına uyarak işçiyi işten çıkaracağını bildiren işveren, işçiye her iş günü en az iki saat iş arama imkanı vermek durumundadur. İşçi iş ararken her gün iş arama iznine sahiptir ve iş arama süresi ücretlidir. İşçi bu süreyi toplu olarak kullanırsa sözleşmenin biteceği tarihe kadar bu süre hesaplanır ve işçinin bu süre zarfında hiç işe gelmemesi de mümkündür. Toplu kullanımda da para işçiye ödenir.

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İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İhbar tazminatının hesaplanma şekli şöyledir;

Çalışma Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Bedeli

6 aydan az 2 Hafta 2 Haftalık ücret

6 aydan çok, 1,5 yıldan az 4 Hafta 4 Haftalık ücret

1,5 yıldan çok, 3 yıldan az 6 Hafta 6 Haftalık ücret

3 yıldan daha fazla 8 Hafta 8 Haftalık ücret