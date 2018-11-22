Kara Cuma sahtekarlarına dikkat! Black Friday’de güvenli alışveriş yapmanın ipuçları

Alışveriş yapmak için uzun süredir beklenen Efsane Cuma, Kara Cuma veya diğer adıyla Black Friday indirimleri başlıyor. Bazı markalar Kara Cuma indirimlerini başlattı bile. Fakat bu günde online alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken bazı noktalara var. İşte Black Friday alışverişleri için ipuçları...

Bu yıl 23 Kasım tarihine denk gelen Black Friday yani Kara Cuma nedeniyle pek çok marka, mağaza ve e-ticaret sitesi fırsat indirimlerini duyurdu. Tüm dünyada ve Türkiye'de Kasım ayının dördüncü cuması, Kara Cuma (Black Friday) ve onu izleyen pazartesi günü de Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak anılıyor. Black Friday’de online alışverişi daha güvenli yapmak ve sahtekarlardan uzak durmak için ipuçları haberimizde.

SAHTEKARLARA DİKKAT!

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, indirim çılgınlığının yaşanacağı Kara Cuma ve Siber Pazartesi'de hem satıcıların hem de vatandaşın dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. E-ticaret sahtekarlarının da özel indirim günlerini fırsat olarak gördüğüne işaret eden Çiğdemli, şunları aktardı:

İNDİRİMLER MANTIKLI OLMALI

“Vatandaş öncelikle kampanyaların mantıklı olmasına dikkat etmeli. 300 liralık bir malı 50 liraya kimse satmaz. Çok şaşırtıcı indirimlere güvenilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. Sahtekarların bu özel günleri fırsat olarak gördüğü unutulmamalı. E-ticaret dolandırıcıları bu indirim günlerine özel olarak basit e-ticaret siteleri kurup, olmayan ürünleri satabilirler. Vatandaş alışveriş sapacağı sitenin SSL sertifikasını mutlaka kontrol etsin. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli.”

SATICILAR DA DOLANDIRICI MAĞDURU OLABİLİR

Sadece tüketicinin değil, site sahipleri ve satıcıların da dolandırıcılık mağduru olabileceğine vurgu yapan Çiğdemli, satıcının sitesinde mutlaka 3D Secure kullanması gerektiğini belirterek şunları aktarıyor:

“3D Secure, kredi kartıyla yapılan alışverişe SMS ile onay verilmesidir. Bu tüketici kadar aslında satıcıyı korumaya yöneliktir. E-ticarette karşılaşılan müşteri dolandırıcılıklarına karşın satıcıyı korur. Bazı dolandırıcılar çalıntı kredi kartlarıyla alışveriş yapabiliyorlar. Kartın gerçek sahibi alışverişe itiraz ettiğinde satıcı parayı bankaya geri ödemek zorunda, banka parayı hemen çekiyor zaten. Satıcı ise ürünü gönderdiğiyle kalıyor, 3D Secure onayı olmadığı için hiçbir hak iddia edemiyor. Bu şekilde mağdur olan çok sayıda şirket var.”

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN İPUÇLARI

ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, online alışveriş yaparken, bu tür siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını paylaştı:

1) Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişte kendi cihazınızı kullanın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Toplu kullanımın olduğu internet cafeler gibi yerlerdeki cihazlardan finansal işlem yapmaktan münkün olduğunca uzak durun.

2) Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın. Favori e-mağazanıza kişisel bağlantınız yoluyla erişmeniz daha güvenli bir seçenektir.

3) Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Kredi kartı kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir. Hatta limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanırsanız, riski minimize etmiş olursunuz.

4) Güvenlik yazılımınız güncel olsun. Halen yapmadıysanız, birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin. Tercihen bu çözüm, e-bankacılık ve online ödemeleriniz için de koruma hizmeti sunan bir çözüm olsun. ESET yazılımları, ‘Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması‘ modülüyle, kullanıcılarına ekstra güvenlik sağlıyor.

5) Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Size güvenilir bir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin. Ancak tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Bundan sakınmak için gözünüz URL’nin yani adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.

6) Sahte indirim fırsatlarına karşı temkinli olun. Gerçek olamayacak kadar iyi bir Kara Cuma teklifi alırsanız, büyük ihtimalle gerçek değildir. Gelen kutunuza sahte indirim fırsatlarının gönderilmesi alışılmış bir durumdur. Bu sahte indirim fırsatları, kullanıcıları kredi kartı numaraları gibi kritik bilgileri toplayan sahte web sitelerine yönlendirirler.

7) Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir. Bunu yaparken, online bankacılığa güvenli bir şekilde eriştiğinizden emin olun ve hesabınızın güçlü bir şifreyle, düzgün bir şekilde korunduğunu kontrol edin.