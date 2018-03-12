Kara Panter 1 milyar doları aşıyor

Disney'in Kara Panter'inin hasılatı vizyon tarihinden 26 gün sonra 1 milyar dolar barajını geçmeyi garanti altına aldı.

Başrolünü Chadwick Boseman’in oynadığı ve Ryan Coogler’in yönettiği film sinema tarihinde 1 milyar dolarlık hasılatı aşan 33. film olacak.

Bugüne kadar dört Marvel filmi 1 milyar dolar barajını aşmıştı.

Kara Panter’in Çin’de de vizyona girmesine izin verildi. Film Çin’de 22 milyon dolarlık hasılat yaptı.

Kara Panter 201.8 milyon dolarlık açılış hasılatıyla siyahi bir yönetmenin bugüne kadar elde ettiği en yüksek ilk üç gün rekoru oldu.