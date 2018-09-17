Karadeniz fıkrası değil: Fındık üreticisini ‘şaşırtan’ fırsat!

Fındık üreticileri, fındık fiyatının en az 15 lira olması için devletin adım atmasını beklerken, serbest piyasada mahsulün kilosu 12 liradan satılıyor. Fındığın başkenti Ordu ve Samsun'da şubesi de bulunan bir market zincirinde kabuklu fındığın kilosunun 19.99 liradan 'fırsat ürünü' olarak satışa sunulması Karadenizlileri kızdırdı. Üreticiler bu duruma "Biz 12 liraya zor satıyoruz markette indirimli fiyatı 20 lira. Bu nasıl bir çelişki" diye tepki gösterdiler.

Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık üreticisi Toprak Mahsullüre Ofisi’nin (TMO) fiyat açıklayarak piyasaya girmesini bekliyor. Ancak TMO'dan ses çıkmayınca serbest piyasada fındık 12 liradan işlem görmeye devam ediyor. BORÇ ÖDEMEK İÇİN ERKENDEN SATIYORLAR Fındık üreticileri TMO'nun piyasaya girip girmeyeceği konusunda karamsarlığa düşünce borçlarını kapatmak için mecburen fındığını tüccara satıyor. Merkezi Almanya'da olan ve 25 ülkede 759 mağazası bulunan bir market zincirinde ise fındık ‘fırsat ürünü’ olarak satışa çıkarıldı. Samsun'daki mağazasında fırsat ürünü olarak kilosu 19.99 liradan satılan fındığı gören vatandaşlar ise şaşkına dönüyor. İLGİLİ HABER AKP'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır