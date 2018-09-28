Kaşıbeyaz konkordato ilan etti

Florya'daki restoranında yaşanan gelişmelerden dolayı Kaşıbeyaz üç ay süre ile konkordato ilan etti.

Kaşıbeyaz Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato istedi.

Sozcu.com.tr’nin Kaşıbeyaz kaynaklarından aldığı bilgilere göre konkordato talebi Florya’daki restoranın da işlerin istendiği gibi gitmemesinden dolayı yapıldı.

Restoran üç ay süre ile konkordato ilan etti.

Kaşıbeyaz’ın biri Ankara’da dördü İstanbul’da toplam 5 restoranı bulunuyor.

Kaşıbeyaz’ın Florya restoranı dışındaki şubeleri konkordato ilan etmedi.

‘YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ BAŞLATILDI’

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz konkordato sürecine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda dünyada meydana gelen sosyal ve ticaret savaşları ile iç talepler azalmış, girdi maliyetleri çok yükselmiş, kurumsal bir yapı içerisinde gelir-gider dengesizliği dayanılmaz hale gelmiş, banka kredi vadeleri geriye çekilmiş, Türkiye üzerindeki ekonomik spekülasyonlar oluşmuş, en önemlisi de finansal maliyetler son derece artmış ve artık karşılanamaz hale gelmiştir. Şirketimiz, piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmıştır. Geçici süreli bu durumu başarıyla ve el birliği ile geride bırakacağız. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

OĞLU RESTORANI AYIRDI

Kaşıbeyaz'ın sahibi Ahmet Kaşıbeyaz konkordato başvurusu yaptı ama oğlu Ali Suat Kaşıbeyaz, yeni şirket kurarak Yeniköy Kaşıbeyaz'ı şirketten ayırdı. Haziran ayında bir de çatı şirket kurdu.