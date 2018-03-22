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Kastamonu’da şeker eylemi

İktidarın, 14 şeker fabrikasını özelleştirerek satma girişimine yönelik tepkiler sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP’liler, Kastamonu’ya çıkarma yaptı. Eylemin yapılacağı alanda jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemi ise dikkat çekti.

Yavuz ALATAN
android-time 15:39 22 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Kastamonu’da şeker eylemi
İktidarın, 14 şeker fabrikasını özelleştirerek satma girişimine yönelik tepkiler sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP’liler, Kastamonu’ya çıkarma yaptı. Eylemin yapılacağı alanda jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemi ise dikkat çekti.

Satış listesinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası önünde toplanan vatandaşlar ve çiftçilerin protesto gösterisine, CHP'lilerin yanı sıra, İYİ Parti ve Saadet Partisi il ve ilçe yöneticileri ile partililer de katıldı. Şeker İş Sendikası üyeleri ile pancar üreticilerinin de katıldığı gösteri, büyük bir protesto mitingine dönüştü. Sık sık ‘'Şeker vatandır, satılamaz'' sloganları atıldı.

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Foto/ Yavuz Alatan

TRAKTÖRLERİYLE GELDİLER

Hükümetin şeker fabrikalarını satışa çıkarması ardından CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Yıldırım Kaya, Melike Basmacı, Kadim Durmaz, Kemal Zeybek, Nurettin Demir, Özkan Yalım ve Turabi Kaya Kastamonu'ya giderek Şeker Fabrikasın önünde vatandaşlarla buluştu.

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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto etmek için düzenlenen eylemde jandarmanın güvenlik kordonu oluşturması dikkat çekti. Fotoğraf: Yavuz Alatan

Fabrika çevresinde çok sayıda Jandarma görevlisinin aldığı güvenlik önlemleri de dikkat çekti. İşçiler de fabrika giriş kapısının üzerine çıkarak pankart açtı. Çok sayıda çiftçi ve pancar üreticisi de fabrikaların satışına karşı çıkan pankartlarla süslediği traktörleri ile, fabrika önüne adeta yığınak yaptı.

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Foto/Yavuz Alatan

KAPIYA KİLİT VURULACAK

CHP'li Ağbaba ‘'Satışa çıkarılan 14 fabrikada da eylem yapıyoruz. Bu fabrikalar özelleştirme kapsamında satıldıktan sonra kapısına kilit vurulacak. Amerikan şeker tekelleri, sağlığa zararlı şeker ürünlerini piyasaya sürecek. Türkiye artık mercimeğini, fasulyesini, bezelyesini, ineğini, samanını dışarıdan alıyor. Bu fabrikalar kapanırsa sadece işçi ve köylü değil, esnaf ve toplumun diğer kesimleri de zarar görecek. Şekeri de dışarıdan alacağız” açıklaması yaptı.

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Foto/Yavuz Alatan

Son güncelleme: android-time 15:5722.03.2018
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