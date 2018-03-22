Kastamonu’da şeker eylemi

İktidarın, 14 şeker fabrikasını özelleştirerek satma girişimine yönelik tepkiler sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP’liler, Kastamonu’ya çıkarma yaptı. Eylemin yapılacağı alanda jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemi ise dikkat çekti.

Satış listesinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası önünde toplanan vatandaşlar ve çiftçilerin protesto gösterisine, CHP'lilerin yanı sıra, İYİ Parti ve Saadet Partisi il ve ilçe yöneticileri ile partililer de katıldı. Şeker İş Sendikası üyeleri ile pancar üreticilerinin de katıldığı gösteri, büyük bir protesto mitingine dönüştü. Sık sık ‘'Şeker vatandır, satılamaz'' sloganları atıldı.

TRAKTÖRLERİYLE GELDİLER

Hükümetin şeker fabrikalarını satışa çıkarması ardından CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Yıldırım Kaya, Melike Basmacı, Kadim Durmaz, Kemal Zeybek, Nurettin Demir, Özkan Yalım ve Turabi Kaya Kastamonu'ya giderek Şeker Fabrikasın önünde vatandaşlarla buluştu.

Fabrika çevresinde çok sayıda Jandarma görevlisinin aldığı güvenlik önlemleri de dikkat çekti. İşçiler de fabrika giriş kapısının üzerine çıkarak pankart açtı. Çok sayıda çiftçi ve pancar üreticisi de fabrikaların satışına karşı çıkan pankartlarla süslediği traktörleri ile, fabrika önüne adeta yığınak yaptı.

KAPIYA KİLİT VURULACAK

CHP'li Ağbaba ‘'Satışa çıkarılan 14 fabrikada da eylem yapıyoruz. Bu fabrikalar özelleştirme kapsamında satıldıktan sonra kapısına kilit vurulacak. Amerikan şeker tekelleri, sağlığa zararlı şeker ürünlerini piyasaya sürecek. Türkiye artık mercimeğini, fasulyesini, bezelyesini, ineğini, samanını dışarıdan alıyor. Bu fabrikalar kapanırsa sadece işçi ve köylü değil, esnaf ve toplumun diğer kesimleri de zarar görecek. Şekeri de dışarıdan alacağız” açıklaması yaptı.