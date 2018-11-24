Katar Emiri pazartesi Türkiye’de

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Şeyh en son ağustos ayında Türkiye'ye gelmişti. Emir Türkiye kamuoyunda son aylarda hediye ettiği VIP uçak ve 15 milyar dolarlık yatırımı ile hatırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve Al Sani görüşmesinin ardından alınacak yeni ekonomik kararlar merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul’da görüşecek.

Pazartesi günü İstanbul’da yapılacak olan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı nedeniyle gelecek olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca toplantı vesilesiyle iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Al Sani, son olarak ağustos ayında Türkiye'ye gelmişti. Katar geçen ağustos ayına Türkiye finansal piyasasına 15 milyar dolar yatırım yaparak kur şokunun etkilerini hafifletmek için devreye girmişti.

Katar Emiri son aylarda Türkiye’ye hediye ettiği VIP uçak ile gündemdeydi.

Katarlıların son yıllarda Türkiye’ye çok büyük bir ilgisi var.

DİGİTÜRK KATARLILARIN

TMSF’nin idaresinde olan Digiturk, Al-Jazeera’nin de sahibi olan Katarlı BeIN Media Grubu’na satıldı. Katarlı BeIN grubunun başkanı Fransa’nın ünlü takımı Paris Saint Germain’in sahibi Nasser Al-Khelaifi.

BOYNER’DE PAYLARINI ARTIRDILAR

Lüks devi Valentino'nun da sahibi olan Katar merkezli Mayhoola for Investments fonu, Boyner Group’a 885 milyon liralık yatırım yapmıştı. Fon bu şekilde Boyner’in yüzde 30,7 hissesini almış oldu. Valentino'nun da sahibi olan “Mayhoola for Investments” konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye’de moda ve perakende pazarına girmek konusunda çok istekliyiz. Boyner Grup’un bu amacımıza ulaşmak için en doğru yatırım olduğunu düşünüyoruz. Boyner markalarının Türkiye’de daha da büyümesini ve küresel pazarlara açılmasını görmek için sabırsızlanıyoruz” demişti.

FİNANSBANK QNB’YE SATILDI

Katarlılar, QNB ile Finansbank'ı 2.75 milyar Euro'ya satın aldı. O dönem QNB tarafından yapılan yazılı açıklamada, satın alma işleminin iki bankanın yönetim kurulu ve Yunanistan Finansal İstikrar Fonu tarafından onaylandığı ifade edilmişti.

ABANK DA KATARLILARIN

Commercial Bank of Qatar, 2013 yılında Abank'ın yüzde 71'ini 460 milyon dolara satın aldı. 2016 yılı sonunda da 224 milyon dolar daha ödeyerek ABank'ın tüm hisselerini satın aldı.

BMC’NİN YÜZDE 50’Sİ KATARLILARIN

1964 senesinde İzmir'de kurulan BMC’nin hisselerinin yüzde 50’lik bölümü Katarlılar tarafından satın alındı.

İSTİNYE BAYIRI ‘KATAR BAYIRI’ OLMUŞTU

İBB Meclisi’nin 2015 yılında Mart ayı toplantılarının son oturumuna cadde ve sokak isimleri değişikliği damgasını vurmuştu. İstanbul’da Sarıyer ilçe sınırları içinde kalan meşhur İstinye Bayırı Caddesi’nin ismi Katar Caddesi olmuştu. 3,5 kilometre uzunluğundaki İstanbul’un en önemli caddesi tartışmalar sonucu Katar Caddesi olarak değiştirilmişti.



100 MİLYON EUROLUK HEDİYE

Katar Emiri Şeyh Temim 2015 yılında Türkiye’nin en değerli yalısı olan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısını, 100 milyon euro ödeyerek satın almış ve ikinci karısı Sheikha Anoud bint Mana al-Hajri’ye hediye etmişti.