Katarlılardan Türkiye’ye dev yatırım

Araplardan Türkiye'ye dev yatırım... Katarlı Fusion Dynamics ile Metcap Energy Trakya Havzası'nda 4 milyar dolarlık Doğalgaza Dayalı Kimya Tesisi kurmak için anlaşma imzaladı.

Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics tarafından, yüzde 50-50 ortaklıkla kurulan MetCap Petrochemicals, Türkiye'de 5,2 milyar dolarlık (20.8 milyar TL) yatırım yapacak. Trakya Havzası'nda kurulacak ve 4 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek Doğal Gaza Dayalı Kimya Tesisi'nde, toplam 1 milyon tonluk polietilen ve polipropilen üretilecek. Öte yandan Kırklareli ve Karaman'da ortaklığın 1,2 milyar dolar yatırım yaptığı doğal gaz kombine çevrim santralları da inşa ediliyor. Tesislerin Türkiye’nin elektrik enerjisinin yüzde 5’ini karşılaması bekleniyor.

Buna göre Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics, yüzde 50-50 ortaklıkla Türkiye'de toplam 5,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek. MetCap Petrochemicals, Verbena Enerji and Komet Enerji aracılığıyla yapılacak yatırımlara ilişkin anlaşmalar Ankara'da imzalandı.

TRAKYA HAVZASI'NDA HAYATA GEÇECEK

Anlaşma kapsamında; Türkiye'de Trakya Havzası'nda hayata geçirilecek 4 milyar dolarlık tam entegre Doğal Gaza Dayalı Kimya Tesisi, yıllık 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak. Söz konusu ürünlerden 400 bin tonluk polietilen ve 600 bin tonluk polipropilen elde edilecek. Bugün Türkiye'nin yıllık polipropilen tüketimi 2,2 milyon ton seviyesinde bulunurken, bunun maddi karşılığı ise yılda 3,11 milyar dolara denk geliyor. Yıllık tüketim miktarının 2,1 milyon tonu ithal ediliyor. Polietilen alanında da durum farklı değil… Türkiye'de yılda 2,14 milyon tonluk; diğer bir deyişle 2,94 milyar dolarlık polietilen tüketimi gerçekleşiyor.

1,2 MİLYAR DOLARLIK GÜÇ SANTRALLARI

Petrokimya kompleksinin yanı sıra Kırklareli ve Karaman'da inşası devam eden ve toplam 1,2 milyar dolar dolarlık yatırımla hayata geçecek Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralları ortaklığın ana faaliyet alanlarından bir diğeri olacak. 1.550 MW'lık kurulu güce sahip olacak santralların yüzde 63'e varan net verimlilikle çalışması öngörülüyor

GENERAL ELECTRIC TARAFINDAN İŞLETİLECEK

Verbena Enerji ve Komet Enerji bünyesinde bulunan santrallar en gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapacak. Her iki santralda da General Electric'in 9HA.02 model türbinleri kullanılacak; dünyanın en büyük, en verimli ve olası kesintilere karşı en esnek sistemi santrallara entegre edilecek. Her iki santral da General Electric tarafından inşa edilecek ve işletilecek.

Doğal Gaza Dayalı Kimya Tesisi'nin tüm enerjisini sağlayacak santrallar bunun yanında Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini; diğer bir deyişle 4 milyon kişinin elektrik tüketimine eş değer bir miktarı tek başına karşılayacak.

2020 YILINDAN İTİBAREN HAYATA GEÇECEK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fusion Dynamics Başkanı Mohammed Al-Hajri, MetCap ile birlikte enerji ve petrokimya alanındaki bu projeleri hayata geçirmekten ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade ederken, “Doğal gaz uzun vadede güç santrallarının en büyük yakıtı olmaya devam edecek. Bu kapsamda, büyük dinamizme sahip enerji pazarında; yüksek verimlilik ve esnek teknolojiye sahip olmak, rekabet avantajının ana unsuru olarak öne çıkıyor” dedi. 2020 yılından itibaren faaliyet geçecek tesisler fazlar halinde devreye alınacak ve 2023 yılında tüm yatırımlar tamamlanmış olacak.

YILDA 1,4 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'DE KALACAK

MetCap Energy Investments ve MetCap Petrochemicals Başkanı Dr. Celal Metin; ise söz konusu kimya tesisiyle Türkiye'nin polipropilen ve polietilen ithalatının yüzde 30'una karşılık gelen bir miktarı Türkiye'de üreteceklerinin altını çizerken, “Bu da Türkiye'nin toplam ithalatını yaklaşık 1,4 milyar dolar azaltırken, Türkiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunacak. Gelecek yıllarda göğsümüzü kabartacak bu projelerde, Fusion Dynamics gibi bir şirketle iş birliği yapmaktan da son derece memnunuz” ifadelerini kullandı. Söz konusu yatırımlara ilişkin nihai anlaşmalar; gerekli otoritelerden alınacak onayların ardından yürürlüğe konulacak.