Kayınpederini faiz kararı için ikna etti

Ay başında Londra’da uluslararası yatırım fonlarının yöneticileri ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın faiz artırma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ikna ettiği ileri sürüldü.

Merkez Bankası'nın önceki gün gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artırımı İngiliz basınında da geniş yer buldu. Financial Times Gazetesi manşetinden duyurduğu haberde “Faiz yüzde 24'e çıkınca lira değer kaybının bir kısmını telafi etti” başlığını kullandı. Yükselen enflasyon ve TL'deki değer kaybıyla mücadele etmek için bu kararın alındığını belirten gazete, liranın kararın ardından yüzde 5'ten fazla değer kazandığını, ancak yılbaşından bu yana yüzde 38'e yakın değer kaybı yaşadığını yazdı.

İngiliz gazeteye konuşan ABN Amro Bankası'ndan ekonomist Nora Neuteboom, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içinde faizlerin düşmesi gerektiğine yönelik sözlerinin ardından gelen faiz artışının kurgulanmış bir olay olup olmadığını sorguladı.

YILDIRIM SARAYA GİTMİŞTİ

Merkez Bankası'nın daha önce de Erdoğan'ın isteklerine aykırı görünen kararlar verdiğinin hatırlatıldığı haberde şu görüşlere yer verildi: “Mayıs ayında lira değer kaybetmeye başladığında Merkez Bankası, Erdoğan'ın ‘Faiz tüm kötülüklerin anası ve babasıdır' demesine rağmen faiz artırmıştı. Bakanların bir araya gelip dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı Erdoğan'ı ikna etmesi için saraya gönderdiği sonradan ortaya çıktı.

Seçimlerden sonra eski Merrill Lynch yöneticilerinden Mehmet Şimşek'in hükümetteki görevinden ayrılıp ekonomi yönetiminin Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a devredildiğinin hatırlatıldığı haberde bu durumun Ankara'da geleneksel ekonomik kurallara uyacak kimse kalmadığı düşüncelerinin öne çıkmasına neden olduğu belirtildi.

YATIRMCILARI DİNLEDİ

İngiliz gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Merkez Bankası'nın faiz artırması için kayınpederi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiğini de ileri sürdü. Financial Times'ın haberinde “Temmuz ayında faizlerin artırılmaması da Erdoğan'ın seçim öncesi söz verdiği üzere ekonomi yönetiminde daha fazla söz sahibi olduğuna dair düşünceyi güçlendirdi. Bazılarına göre kararın sorumluluğunu Berat Albayrak üstlendi. 40 yaşındaki eski Enerji Bakanı başta uluslararası finans topluluğunun güvenini kazanmakta zorlansa da şimdilerde sesini duyurmaya başladı. Ağustos ayında 6 bin katılımcıyla bir konferans düzenleyen Albayrak, geçen hafta Londra'da bir grup yatırımcıyla kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirdi” ifadeleri yer aldı. Haberde görüşlerine yer verilen, “Bluebay Varlık Yönetimi Yükselen Piyasalar Stratejisti Tim Ash ise “Albayrak, bariz bir şekilde Londra'daki herkesi dinledi ve kayınpederini ikna etti” dedi. “Faiz artırımı kararının arkasında kim olursa olsun, Türk varlıkları bir miktar değer kazandı” değerlendirmesi yapılan haberde “Raiffeisen Centrobank Küresel Yükselen Piyasalar Başkanı Özgür Yaşar Guyuldar'ın faiz kararının ekonomik yavaşlamayı kötüleştireceği sözlerine de yer verildi.

‘Ağustostaki yükseliş bir suikast girişimidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayında döviz kurlarındaki yükselişi “bir suikast girişimi” olarak yorumladı. AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Biz döviz kurunun yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durumla karşılaştık. Dövizin, ağustostaki yükselişi bir döviz suikasti girişimidir. ABD yönetiminin egemenlik haklarımıza saygısızlık eden tutumlarına karşılık vermedik diye oluyor. Türkiye bir kabile devleti değildir, hukuk devletidir” dedi.

Merkez Bankası'nın politikalarını eleştirmeye devam eden Erdoğan “Hiçbir zaman enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi olmamıştır. 3'üncü çeyrekte revize ediyor. Madem biliyorsun, neden revize ediyorsun? Faizi biliyorsun da, enflasyonu neden bilemiyorsun” diye sordu. Merkez Bankası'nın önceki gün yaptığı faiz artırımının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Erdoğan “Bağımsızlığın neticesini göreceğiz, şahsen sabır safhamdır” dedi.