KDV Kanun Tasarısı kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 'Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' kabul edilerek yasalaştı.

Kanun tasarısına göre, müzayede mahallelerinde yapılan satışlarda bu satışı yapanlardan fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi mükellefe iade edilecek.

Arsa karşılığı inşaat işlerinde konut veya iş yerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya iş yeri teslimi yapılmış sayılacak. Arsa karşılığı inşaat işlerinde bedel tespiti müteahhit tarafından arsa sahibine verilecek konut veya iş yeri Vergi Usul Kanunu 267. maddesine göre maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutar esas alınacak.

Vergi Usul Kanunu 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplama ve beyan edilen Katma Değer Vergisi alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecek.

İHA