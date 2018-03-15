KDV tasarısı komisyonda kabul edildi

KDV kanununda değişiklikler öngören tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Katma Değer Vergisi (KDV) kanununda değişiklikler öngören ve sonraki döneme devreden KDV’nin bir takvime bağlı iade edilebilmesinin önünü açan kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

“Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın KDV ile ilgili etki analizine göre 2018-2020 yılları arasında bütçede yaklaşık 9.9 milyar TL gelirden vazgeçilecek.

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Komisyon’da Maliye Bakanlığı tarafından dün dağıtılan etki analizine göre, tasarı ile düzenlemelerin hayata geçmesinin ardından bu yıl 546.5 milyon TL, 2019’da 354 milyon TL ve 2020 yılında ise 9 milyar TL gelirden vazgeçilmiş olacak.

Düzenlemeyle KDV iadelerinin 12 ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

KURUMLARIN ALACAĞI 160 MİLYAR TL

Ağbal’ın verdiği bilgilere göre kurumların birikmiş yaklaşık 160 milyar TL tutarında KDV alacağı bulunuyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu tutarın en az 80 milyar TL’si özel sektörün alacaklarından oluşuyor.

Piyasalar özel sektörün milyarlarca TL tutarındaki söz konusu alacağının hangi takvime göre ve hangi yöntemle ödeneceğini takip ediyor. Takvimin şirketlere bir nakit girişi ve Hazine’ye bir nakit çıkışı getirip getirmeyeceği yakından izleniyor.

Tasarıya eklenen maddelerle ayrıca Üniversite Hastaneleri’nin tıbbi malzeme ile ilgili biriken borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması ve ticari plakaların değer artışı kazançlarının Gelir Vergisi’nden (GV) istisna edilmesi de sağlanıyor.

REUTERS