Kendimiz yaptık! Baklava fiyatı yarı yarıya düştü

Fıstığın kilogramı 200 TL'yi aştı. Baklava satışları durma noktasına geldi. Önümüz bayram... Vatandaş nasıl baklava yiyeceğiz diye düşünürken size ev yapımı baklava tarifi sunuyoruz üstelik kilogramı 41 TL'ye geliyor! Tabii işçilik maliyeti hariç. Malzemenin de en pahalısını koyuyoruz. Konuştuğumuz Gaziantep'in ünlü baklavacıları ise fıstık fiyatlarının nispeten gerilediğini anlatıyor.

Fıstıklı baklava üreticileri fıstık fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Antep fıstıklı ürün yapmayı durdurdular. Biz de sozcu.com.tr olarak fıstıklı baklava üretiminin gerçekten bu kadar maliyetli olup olmadığını merak edip tüm malzemeleri kendimiz alıp baklava açan bir ablamıza teslim ettik ve yapılışını birebir izledik. Kullanılan malzemeleri gram gram hesapladık ve karşılaştığımız fiyat tablosunda fıstıklı baklava fiyatının neredeyse yarı yarıya düştüğü gördük. Tabii ki bu fiyata işçilik ücretleri, dükkan kirası gibi maliyetler yok. Kaliteli Antep Baklavası piyasada 80-90 TL fiyatında satarken biz kendimiz yaptık ve maliyeti neredeyse yarı yarıya düştü… Bize 1 kilogram Antep fıstıklı baklavanın fiyatı 41,50 TL ye mal oldu. İşte sozcu.com.tr’nin yaptırdığı baklavanın maliyeti…

EN İNCE AYRINTISINA KADAR BAKLAVA YAPIMINI İZLEDİK

Ablamız baklava yapımını izlememiz için bizi evinde misafir etti. Daha sonra kolları sıvadı ve başladı baklava yapımına… O yaptı biz izledik. İlk önce hamurunu yaptı. Daha sonra yaptığı hamurları eşit parçalara (60 parça) böldü. Böldüğü tüm parçaları teker teker oklava ile açmaya başladı ve baklavanın katlarını tek tek dizdi. 5 katlı baklavamızın her katına Antep fıstığı koyduk. Yani anlayacağınız hiçbir masraftan kaçınmayıp içi en bol fıstıklı baklavayı yaptık diyebiliriz hatta fıstığımızı biraz fazla bile koyduk. Baklavamızın tepsiye diziliş kısmı bittikten sonra sıra kendi hamura şekil verip kesmeye geldi. Ustamızın meşhur bir kesimi varmış ismi de (yıldızlı kesim) bizim yaptırdığımız baklavaya da meşhur kesiminden uyguladı.

40 TL KAR ETTİK

Daha sonra kesimi tamamlanan baklavamızı fırına verdik. Yaklaşık 40-45 dakika fırında pişti. Fırından çıkarıp biraz baklavanın dinlenmesini bekledik. Baklava dinlendikten sonra hazırladığımız şerbeti üzerine döktük ve baklavamız hazır hale geldi. Tüm bu çalışma iki buçuk saat sürdü ve biz iki buçuk saatte 1 kilogram baklavada yalakşık 40 TL kâr ettik.

210 TL’DEN 180 TL’YE İNDİ

Türkiye’de baklava denince akla gelen ilk isimlerden olan Gaziantepli İmam Çağdaş’ın Burhan Çağdaş sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada geçen hafta yükselen fıstık fiyatlarının biraz gerilediğini belirtti. Çağdaş fiyatların gerileme sebebini ise İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük semtlerde fıstıklı baklava üretiminin yapılmaması olarak gösterdi.

‘ANTEP’TE BİLE ZAMLI’

Gaziantep’in diğer ünlü baklava üreticilerinden Koçak Baklava yetkililerinin sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamaya göre fıstık fiyatları normale dönmüş! Yetkili “Şuan fiyatlar normale döndü. Geçen hafta çok pahalıya satıyorduk. Antep’te yani baklavanın anavatanında bile zam yapıldıysa diğer bölgeleri düşünemiyorum. Ancak şuan fiyatlar normale döndü.” ifadelerini kullandı.