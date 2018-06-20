Evleri kentsel dönüşüme giren binalarda yaşayan vatandaşlara, talep etmeleri halinde 18 aya kadar kira yardımı yapılıyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde...

Büyükşehirler başta olmak üzere tüm Türkiye’de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilenecek olanların merak ettiği konulardan biri de kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır? Kentsel dönüşüm ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NEDİR?

6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm faaliyetleri, özellikle şehir merkezlerinde eskimiş olan yapılarda, deprem riski bulunan alanlarda, risk unsuru yüksek olan iş yeri ve konutlarda devreye sokulmaktadır. İşte bu durumda kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilenecek olan vatandaşlara, bina bitim süresine kadar verilen kira yardımına kentsel dönüşüm kira yardımı adı veriliyor. Kentsel dönüşüm projelerinden faydalananların, kira yardımından istifade edebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır.

Kira yardımı kiracıya da mülk sahibine de yapılabildiği gibi yardımın türü ve miktarı birbirinden farklılık göstermektedir. Ayrıca kira artışı her yıl Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre artış gösterir ve buna göre belirlenir.

Ev sahiplerine yapılan kira yardımı azami 18 ay olmak üzere ve aylık 680 TL'yi geçmeyecek şekilde her ay ödeme şeklinde yapılıyor. Kiracılara ise taşınma masraflarına istinaden sadece bir sefere mahsus olmak üzere tek bir ödeme yapılıyor.

KİRA YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Kentsel dönüşüm kira yardımı almak isteniyorsa öncelikli olarak ikamet edilen yerdeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine bizzat müracaat edilerek dilekçe verilmelidir. Eğer bu kurum bulunulan yerde yoksa Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanılması için resmi olan evrakların eksiksiz bir şekilde sunulması gerekmektedir.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Malik Başvurusu İçin:

– Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)

– Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)

– Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

– Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

2. Vekaletname aslı ve fotokopisi

3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

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TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Konut Kiracıları İçin:

– Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Riskli binada oturduğunu gösterir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)

– Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

– Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi

– Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

İş Yeri Kiracıları İçin:

– Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Riskli Bina Adresine Ait Vergi Levhası

– Yeni Taşınılan Adrese Ait Vergi Levhası

– Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi

– Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

Bütün bu evraklar tamamlanıp, gerekli olan başvurular yapıldığında kira yardımı hakkı bütün kat maliklerine ve kiracılarına sunulmaktadır. Her kent için belirlenmiş olan kira miktarları ise farklılık göstermektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2018 NE KADAR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018’de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki (TÜFE) artışa göre güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kira yardımı 860 liradan 960 liraya yükseltildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli alanların ve riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla 31 Aralık 2012’de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapı olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine yapılacak kira yardımları TÜFE doğrultusunda arttırıldı.

Bu kapsamda illere göre kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak belirlendi.

Buna göre, kentsel dönüşüm kira bedeli Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis’te 595 lira oldu. Bu şehirlerde kiracılara bir kereye mahsus bin 190 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 2 bin 975 lira ödenecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımının 675 lira olduğu Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce’de ise kiracılara bir kez olmak üzere bin 350 lira, sınırlı ayni hak sahibine 3 bin 375 lira verilecek.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale’de ise kentsel dönüşüm kira yardımı 755 lira olacak. Bu kentlerde kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 510 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 3 bin 775 lira ödeme yapılacak.

Kentsel dönüşüm kira yardımı Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van’da 830 lira olarak belirlendi. Bu şehirlerde kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 660 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 4 bin 150 lira verilecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımının 905 lira olarak belirlendiği Adana, Antalya, Bursa ve Konya’da da kiracılara bir kereye mahsus olmak üzere bin 810 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 4 bin 525 lira ödenecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımının 860 liradan 960 liraya yükseltildiği üç büyük şehir Ankara, İstanbul, İzmir’de de kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 920 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise yine bir kez olmak üzere 4 bin 800 lira aktarılacak.