Kepenk kapatıyorlar

Türkiye Tekel Bayileri Platformu saat 22.00’dan sonra alkol satış yasağının gece 24.00’a çekilmesi için yarın kepenk indirme eylemi yapacak. 2013’te yürürlüğe giren 6487 sayılı yasa ile alkollü içki satışı, reklam ve tanıtım konusunda getirilen sınırlama büfeleri zora soktu. Akşam 22.00-06.00 arası alkol satışının yasaklanmasının müşteri ve esnafı karşı karşıya getirdiğini anlatan esnaf alkol satışının iki saat ileri çekilerek 24.00 yapılmasının talep ediyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu ve İzmir Bakkal ve Bayiler Odası Yöneticisi olan esnaf Semra Gümüş Türkiye genelinde yapılacak olan kepenk kapatma eylemine bakkalların ve küçük esnafın da destek vereceğini söyledi.

HAKSIZ REKABET SON BULSUN

Gümüş “Mahallelere kurulan zincir marketçilik küçük esnafı bitirdi. Hal böyle olunca bizler de tekel bayisi olmaya yönledik. Şimdi üzerimizdeki baskıyla bu iş kolumuz da elimizden alınıyor. Türkiye genelinde 160 bin Tekel bayii var. 22.00'dan sonra bir şişe içki satmanın cezası 39 bin TL. Yok olmamız isteniyor” dedi. Binlerce üyesiyle kepenk kapatma eylemi yapmaya hazırlanan platform adına konuşan esnaflar taleplerini şöyle sıraladı: “165 bin bakkal ve büfeci esnafız. Bakkal ve büfe sayısı son 10 yılda yüzde 31 azalarak; 240 binden 165 bine düştü. Sadece son 1 yılda zincir market sayısı yüzde 13 artarak 28 bine ulaştı. Türkiye‘de yıllardır küçük esnaf yaşadıkları ve yapılan haksız baskılara dayanacak gücü kalmamıştır. 22.00'da alkol satış yasağı ile içki vermediğimiz müşterinin darbına maruz kalırken içki sattığımızda da ağır para cezalarına maruz kalıyoruz. Bu yasa bizleri yok etme yasasıdır, yanı başımızda adım başı açılan zincir mağazalara bizleri ezdirme yasasıdır. Haksız rekabetin son bulmasını istiyoruz.”