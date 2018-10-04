Kıdem tazminatı hesaplamasına hangi ücretler eklenmez?

İşten çıkartılan, emekliye ayrılmak isteyen çalışanlar kıdem tazminatı ödemeleri hakkında bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Çalışanların kafasında ‘Kıdem tazminatım ne kadar? Kıdem tazminatıma hangi ücretler eklenecek? Kıdem tazminatıma hangi ücretler dâhil değil?’ gibi sorular beliriyor. Şimdi sizlere, kıdem tazminatını hesaplarken ücrete hangi ödemelerin dâhil edildiğini hangi ödemelerin ise dahil edilmediğini açıklayacağız. Ayrıntılar haberimizde...

İşten çıkartılan, emekliye ayrılmak isteyen çalışanlar kıdem tazminatı ödemeleri hakkında bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Çalışanların kafasında ‘Kıdem tazminatım ne kadar? Kıdem tazminatıma hangi ücretler eklenecek? Kıdem tazminatıma hangi ücretler dâhil değil?' gibi sorular beliriyor. Şimdi sizlere, kıdem tazminatını hesaplarken ücrete hangi ödemelerin dâhil edildiğini hangi ödemelerin ise dahil edilmediğini açıklayacağız. Ayrıntılar haberimizde…

Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılan işçiye, çalıştığı süreye göre işvereni tarafından topluca ödenen paradır. Bu, SSK'lı çalışan tüm işçilere tanınmış bir haktır.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Yasalara göre, işçinin çalıştığı her sene için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Çalıştığınız süre bir sene ise kıdem tazminatınız bir maaşınız üzerinden veriliyor. Tazminat hesabı yapılırken brüt maaşa düzenli ve nakit olarak yapılan tüm ödemeler de ekleniyor. Yalnız kıdem tazminatında bir de tavan maaş vardır. Bu tavan maaş yıldan yıla değişiklik gösterir. İşçinin geliri bu tavanın altındaysa tazminat verilirken aldığı maaş geçerli olur ancak işçinin tazminatı tavan maaşın üzerinde ise maaş ne olursa olsun kıdem tazminatı o tavandan hesaplanır.

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KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASINDA HANGİ ÜCRETLER EKLENİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre,

brüt maaş, yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk yardımı, temettü, havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz), taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, kalifiye, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, devamlı ödenen primler kıdem tazminatı hesaplamasına eklenir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASINDA HANGİ ÜCRETLER EKLENMEZ?

Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, haftalık tatil ücreti, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, jestiyon ödemeleri, teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, fazla çalışma ücreti, iş arama yardımı, harcırah, bir kerelik verilen ikramiyeler, iş elbisesi ve koruyucu malzeme bedellerini ise kıdem tazminatı hesaplamasına dâhil edilmeyecek ödemeler olarak sıralayabiliriz.

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