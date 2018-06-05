Kılıçdaroğlu’ndan TÜSİAD’a ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜSİAD'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Bize bu fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Siyasi partilerin görevi ülkede var olan problemleri çözmek ve bu konudaki düşünceleri kamuoyuna aktarmak, kamuoyuyla paylaşmak." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜSİAD Genel Merkezi’nde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. 2 saat süren ve basına kapalı yapılan toplantıda, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekili İlhan Kesici, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik TÜSİAD üyeleri Murat Özyeğin, Ümit Boyner, Muharrem Yılmaz, Rahmi Koç, Levent Çakıroğlu, Bülent Eczacıbaşı da yer aldı.

KILIÇDAROĞLU VE EROL BİLECİK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kılıçdaroğlu, kendileri açısında son derece verimli bir toplantı olduğunu ifade ederek, “Ekonomi, dış politika, eğitim daha doğrusu hayatın her alanıyla ilgili çok değişik sorular geldi. Biz de büyük bir samimiyetle o soruları ve var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, sorunları çözmek için hangi çabaları gösterdiğimizi iş dünyasına anlatma fırsatı bulduk. Siyasi partilerin görevi ülkede var olan sorunları çözmek ve bu konudaki düşünceleri kamuoyuna aktarmak, kamuoyuyla paylaşmak. İş dünyasının merak ettiği bizimle ilgili, ekonomi ile ilgili, dış dünya ile ilgili merak ettiği, bizim çözümlerimiz konusunda sorularını ilettiler. Bizler de büyük bir samimiyetle o sorulara yanıt vermeye çalıştık” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜK DEĞİŞİME VE DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR”

Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz şunu söyledik; Türkiye’nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Yerinde duramaz Türkiye; enerjik, dinamik bir yapısı var. Türkiye’nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Demokrasi çıtasını yükseltmeye ihtiyacı var. Katma değeri yüksek ürün üretmeye ihtiyacı var. Eğitim sistemini çağdaş normlara uydurma ihtiyacı var. Dış politikada barışçıl, bütün kesimleri kucaklayan bir politika gütmeye ve üretmeye ihtiyacı var. Ortadoğu’da temel aktör olmaya ihtiyacı var. Bütün bu sorunlar masaya geldi. Güzel sorular soruldu iş dünyası tarafından. Biz başka bir olayı da böylece görmüş olduk. İş dünyası sadece kendi alanında değil, hem dünyayı, hem Türkiye’yi yakından izleyen, sorunları yakından gözlemleyen, çözüm üretme konusunda da kendi düşüncelerini aktaran dinamik bir yapı. Bu da Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli” diye konuştu.

“ÇOK KEYİFLİ BİR İSTİŞARE OLDU”

TÜSİAD Başkanı Bilecik ise “İçinde geçmekte olduğumuz seçim öncesinin de getirdiği farklı bir ekonomi programlarıyla yürürken, özellikle geleceği konuşmak iş dünyası açısından önemliydi” dedi.

Bilecik şöyle devam etti: 25 Haziran itibariyle ekonomi konusunda programlarının ne olduğu, programlar dahilinde ne gibi çözümler ortaya koyacakları, nasıl bir ekonomi modeliyle bundan sonraki süreci yapılandıracakları konularında çok keyifli bir istişare oldu. Sadece ekonomi değil bunun yanı sıra AB üyelik sürecini ve entegrasyon sürecini konuştuk, Gümrük Birliği’ni konuştuk. Kadınlar meselemizi konuştuk. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bir çok konuda faydalı bir istişare gerçekleştirdik. İş dünyasının aşağı yukarı ihtiyaç duyduğu, sormak istediği sorular konusunda sayın genel başkanımız bize yol gösterici oldular.