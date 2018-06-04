Kim Jong Un Pyongyang’da hamburger restoranı açacak

Yeni bir ABD istihbarat raporuna göre ABD, Kuzey Kore nükleer programlarından tamamen vazgeçmesi konusunda ikna edemedi. Ancak Kim Jong, iyi niyetinin bir göstergesi olarak Pyongyang'da bir hamburger restoranı açabilir.

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile nükleer silah konusunda görüşmeye devam ediyor. Trump’ın amacı Kuzey Kore’nin nükleer silah stoğunun tamamiyle ortadan kalkması. Yeni bir ABD istihbarat raporunda yer alan bilgilere göre, Kuzey Kore nükleer silahlarından vazgeçme niyetinde değil.

nbcnews.com’un haberine göre raporu okuyan bir yetkiliye göre Kuzey Kore’nin nükleer çalışmalarına son vermek gibi bir niyeti yok.

Bunun yanı sıra raporda yer alan bilgiye göre, Kim Jong Un Pyongyang’da iyi niyet gösterisi olarak bir hamburger restoranı açabilir.