5510 Sayılı Kanuna göre kadın sigortalılar, sigorta başlangıcından sonra doğurdukları çocukları için doğum borçlanması yapmakta ve daha erken emekli olma imkanına sahip olmaktadırlar. Peki, kimler doğum borçlanması yapabilir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Erkekler için askerlik borçlanmasın benzeri kadınlar için de doğum borçlanmasıdır. Doğum borçlanması hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde kolaylıkla bulabilirsiniz. Kimler doğum borçlanması yapabilir? İşte cevabı…

Bilindiği gibi 5510 Sayılı Kanun sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma hakkı vermekte ve bu süreler borçlanıldığında daha erken emekli olma imkanı sağlanmaktadır. İşte bu süreler içerisinde kadınlar için en önemli olanı “Doğum Borçlanması”dır.

6552 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce sadece SSK kapsamında çalışan kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabiliyorken, 6552 sayılı torba kanunun yürürlüğe girmesiyle bu eşitsizlik ortadan kaldırılmış ve doğum borçlanması hakkı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan kadın sigortalılara da verilmiştir.

KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR?

-5510 Sayılı Kanunun 4/a bendine tabi çalışanlar (SSK),

-5510 Sayılı Kanunun 4/b bendine tabi sigortalı olanlar (Bağkurlular)

-2925 Sayılı Kanuna tabi çalışanlar (Tarım SSK)

-5510 Sayılı Kanunun 4/c bendine tabi sigortalı olanlar(Emekli Sandığı)

-5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar

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DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI

Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için:

– Çocuğun sigorta başlangıç tarihinden sonra doğmuş olması,

– Doğumdan sonraki 24 aylık sürede adına prim yatmamış olması,

– Borçlanacağı sürelerde çocuğunun yaşıyor olması gerekmektedir.