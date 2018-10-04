AVM ve markalar henüz anlaşamadı

Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı. Ancak AVM ve markalar arasında henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Alışveriş Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu bu süreçte yatırımcı ve perakendecinin karşılıklı çıkış hakkının daha doğru bir uygulama olacağını söylüyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada bu uygulamayı 2 yıl önce federasyonda gündeme getirdiğini ancak aldıkları cevabın; 'biz burada kira ve genel gider konularını konuşmak istemiyoruz' olduğunu belirtiyor.

‘AVM ile yapılan sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, 30 gün içinde Türk lirası olarak yeniden belirlenecek.’ denilmişti. Ancak AVM yatırımcıları tarafından henüz somut bir adım gelmedi. AVM yatırımcısı ve perakendecinin karşılıklı anlaşacakları bir ortam sağlanmasını isteyen AYD Yönetim Kurulu’nun yaptığı basın açıklamasında, “Kontratların güncel olmayan bir kurdan Türk Lirası'na çevrilmesi ve kontrat süresince enflasyonun uygulanamayacak olması da bir başka problemdir.” ifadeleri kullanıldı.

YAZILI KAĞIT GELMEDİ

Yatırımcılardan hala somut bir adım atılmadığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Problemli olan yatırımcıların hiçbirinden henüz hiçbir yazılı kağıt gelmedi. Biz perakendeciler olarak 25 ekim 2016’da ‘çıkmak istiyoruz’ dedik 2 yıl boyunca hiçbir sonuç alamadık. Hatta şu cevabı aldık: Biz burada kira ve genel giderleri konuşmak istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.