Kiradan stopaj kalksın önerisi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ekonomik kriz altında ezilmekte olan esnaf ve sanatkarlara destek sağlanabilmesi amacıyla kira üzerinden alınan stopaj vergisinin kaldırılması için kanun teklifi verdi.

Tekin'in Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını istedi. Teklifin gerekçesinde Tekin, ”Esnafımız, bir iş kurup daha satış dahi yapmadan borçlandırıldığı ağır vergilerle, ailesine, çocuklarına götüreceği rızkı peşinen elinden alınıyor” dedi. Tekin şöyle devam etti:

“2017 yılında işyeri kiralarından kesilen toplam stopaj vergisi 7.5 milyar lira. Yani, işyerleri kira olan esnaf ve sanatkarlar, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar dahi etseler, bir başkasına ait olan bu vergiyi ödemek zorunda kaldılar. Daha da ötesi vergiyi esnaf ödüyor ama kağıt üzerinde işyeri sahibi ödemiş gözüküyor. İş yeri sahipleri beyanname veriyor ancak vergi ödemedikleri gibi üstüne bir de vergi iadesini alıyorlar.

Esnaf kazansın, kazanmasın bir işyeri açtığı andan itibaren maliyece tahakkuk ettirilen ağır vergi kabusuyla karşı karşıya kalıyor. TESK verilerine göre, ağustos ayı itibariyle son bur yılda 200 bin esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı.

Devlet vergi kaydı olmayan, takipte ve kontrolde zorlanacağı işyeri sahipleriyle uğraşmak yerine elinin altındaki kiracılardan vergi toplamayı yeğlemiştir. Ne var ki esnafı, tüccarı, yatırımcıyı teşvik etmesi gereken devlet, dengesiz ve adaletsiz vergi politikaları sayesinde, kendi vatandaşının cesaretini kırmış, onu adeta canından bezdirmiştir.

Esnafımız, bir iş kurup daha satış dahi yapmadan borçlandırıldığı ağır vergilerle, ailesine, çocuklarına götüreceği rızkı peşinen elinden alınıyor. Her gün açtıkları dükkanları siftah dahi yapmadan kapatmak zorunda kalan esnaf, ekonomik kriz yüzünden bırakın para kazanmayı, kira masraflarını dahi çıkaramıyor. Yapılan kira sözleşmeleri net kira üzerinden belirleniyor ve vergi yükü de mülk sahibinin değil, kiracı durumundaki esnaf ve sanatkarın üzerinde kalıyor. Kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mükellef değil, kiracı konumundaki ticaret erbabı ödüyor.”