Kırşehir Şeker’i boşaltıyorlar

Hükümet geçen hafta alelacele ihalesini yaparak 330 milyon liraya Tutgu Gıda adlı şirkete sattığı Kırşehir Şeker Fabrikası’nın deposunu boşaltmak için de harekete geçti. Fabrika müdürlüğü, daha ihale kararı bile onaylanmadan fabrikanın depolarında bulunan 90 bin ton şekeri fabrika dışına taşımak için ihale açtı.

Kırşehir Şeker Fabrikası yönetiminin açtığı “şeker ambarı tahliye hizmeti” alım ihalesinin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ihalesi 6 Nisan Cuma günü yapılan ancak henüz kesin satışı onaylanmayan fabrikanın 1 ve 2 nolu şeker ambarları ile fabrika dışında kiralanan depolarda bulunan yaklaşık 90 bin ton kristal şeker başka depolara taşınacak. Taşıma işinin ihalesi 25 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firma stoklarda tutulan 90 bin ton şekeri en geç 6 ay içerisinde fabrikadan başka depolara taşıyıp fabrikayı boşaltacak.

ÖYK KARARI GEREKİYOR

Özelleştirme Yasası'na göre, özelleştirme ihalesinin yapılmış olması nihai satış için yeterli olmuyor. Satışın yasal olarak tamamlanabilmesi için ihale kararının mutlaka Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından da onaylanması gerekiyor. Başkanlığını Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı ÖYK, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji Bakanı Berat Albayrak Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan oluşuyor. Kurul üyeleri satışı onaylayabileceği gibi dilerse iptal de edebiliyor. Henüz kurul kararı çıkmadan fabrikanın depolarındaki şekerin alelacele taşınması tepkilere yol açtı.

ÖYK DAHA ÖNCE İPTAL ETMİŞTİ

Hükmet şeker fabrikalarını 2011 yılında yine özelleştirmeye açmış, Özelleştirme İdaresi ihaleleri yapmış, ancak ÖYK, kamu yararı olmadığı gerekçesiyle şeker fabrikalarının satışını onaylamadığı için ihaleler iptal edilmişti. Kamuoyundan gelen büyük tepkiler nedeniyle 14 şeker fabrikasının satışından vazgeçilebileceği, Özelleştirme İdaresi ihaleleri tamamlasa dahi ihalelerin ÖYK tarafından yine onaylanamayabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla henüz ÖYK kararının bile beklenmeden 90 bin ton şekerin fabrika dışına çıkarılmasına anlam verilemiyor.

UCUZA GİTTİ, ALICISI TANINMIYOR

Özelleştirme İdaresi, 14 fabrika içerisinden şu ana kadar Kırşehir, Bor, Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının satış ihalelerini yaptı. Kırşehir Şeker Fabrikası ihalesinde en yüksek teklifi 330 milyon lirayla Tutgu Gıda isimli bir firma verdi. Şeker-İş, 2011 yılındaki özelleştirmede ortaya çıkan kota fiyatı üzerinden Kayseri fabrikasının o günkü değerinin 141.6 milyon dolar, yani yaklaşık 575 milyon lira olduğunu açıklamış, fiyatın 2011 yılı fiyatlarının bile gerisinde olduğunu bildirmişti.