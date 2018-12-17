Kısa vadeli dış borç azaldı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Ekim sonu itibarıyla 2017 sonuna göre yüzde 1.7 azalışla 116.6 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre, bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11.9 azalarak 59.2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.9 artarak 51.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 27.6 azalarak 12.7 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5.6 azalarak 18.5 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10.5 azalışla 15.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1.9 azalarak 12.9 milyar dolar oldu.

KAMU SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ BORCU 22.9 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.7 artarak 22.9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8.2 azalarak 88 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 173.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 18.5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18, Merkez Bankası’nın yüzde 3.3, özel sektörün ise yüzde 78.7 paya sahip olduğu gözlendi.

REUTERS