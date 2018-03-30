Bir ‘kişisel veri’ skandalı daha!

Facebook ile gündeme gelen kişisel bilgi skandalının ardından bir ihlal haberi daha geldi. Spor giyim markası Under Armour, fitness uygulamasına bağlı verilerin ihlal edildiğini ve bunun 150 milyon kullanıcı hesabını etkilediğini açıkladı.

Spor giyim şirketi Under Armour perşembe günü yaptığı açıklamada, fitness uygulamasına bağlı verilerin bu yıl ihlal edildiğini ve bu durumun 150 milyon kullanıcı hesabını etkilediğini açıkladı.

Washington Post’un haberine göre şirket, çalıntı bilgilerin kullanıcı adlarını, e-posta adreslerini ve şifrelerini içerdiğini belirtti.

Under Armour ihalalin şubat ayında gerçekleştiğini ancak bu durumu 25 Mart’ta farkettiklerini ve dört gün sonra da kullanıcıları bilgilendirmeye başladığını açıkladı.

Şirket yaptığı açıklamda soruşturmanın kolluk kuvvetleri ve veri güvenliği şirketlerinin koordinasyonu eşliğinde devam ettiğini belirtti. İhlalin arkasında kimin olduğu ise henüz bilinmiyor.

Under Armour’ın açıklamasında, bilgisayar korsanlarının verilere nasıl erişebileceği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.