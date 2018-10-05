Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nelerdir?

“Kısmi emeklilik nedir?” sorusu emekli adaylarının en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Bunun için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Peki bir diğer tanımıyla 3600 günle emeklilik olarak bilinen kısmi emeklilik şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde…

Kısmi emeklilik olarak bilinen 3600 gün şartı öncelikle 08.09.1999 tarihinden önce işe girenleri ilgilendiriyor. Bu tarihten sonra 30.04.2008 gününe kadar işe girenler için 4500 gün şartı uygulanır. 01.05.2008 tarihinde ve sonrasında sigortalı olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden (kısmi) emeklilik için ödeyecekleri prim gün sayısı 4500 günden 5400 güne çıkarılmıştı. Buna göre, 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler 3600 güne göre emekli olmaz.

Kısmi emeklilik olarak bilinen yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekiyor. Emeklilerin SSK'dan 3600 güne göre emeklilik şartları ise; En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak, en az 3600 gün prim ödemiş olmak ve aşağıda bulunan, kadın ve erkek ayrı olarak verdiğimiz maddelerde yaş şartını yerine getirmiş olmaktır.

3600 GÜN EMEKLİLİK HESAPLAMA SAYFASI

ERKEKLERİN SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında,

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında,

24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında,

24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında emekli olabiliyor.

KADINLARIN SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında,

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında,

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,

24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler ise 58 yaşında emeklilik talebinde bulunabiliyor.