Kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden çalıştırılan sigortalıların prim gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında açıklanmıştır. Peki, kısmi süreli çalışanların sigorta primleri nasıl hesaplanır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Kısmi süreli çalışanların sigorta primlerinin nasıl hesaplandığını öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atmanız yeterli…

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTA PRİMLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden çalıştırılan sigortalıların prim gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında açıklanmıştır.

Yönetmelikte yer alan hükümlere göre iş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise sigortalının ay içindeki prim gün sayısı,

– 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresi (çalıştığı toplam saat) bulunarak 7,5'e bölünmek suretiyle,

– 854 sayılı Deniz İş Kanunu veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresi bulunarak 8'e bölünmek suretiyle, hesaplanmaktadır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin veya 8 saatin altındaki çalışmalar ise 1 güne tamamlanmaktadır.

Örneğin, İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı bir işyerinde Cumartesi Pazar günleri hariç olmak üzere günde 2 saat çalışmak üzere imzalanmış kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden, sigortalının;

– 2018/Eylül ayı içinde toplam 46 saat çalışmış olması halinde, prim gün sayısı

46 / 7,5 = 6,13 = 7 gün

– 2018/Ekim ayı içinde toplam 40 saat çalışmış olması halinde, prim gün sayısı

40 / 7,5 = 5,33 = 6 gün olacaktır.

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İş Kanunu veya Basın İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı bir iş yerinde Cumartesi Pazar günleri hariç olmak üzere günde 1 saat çalışmak üzere imzalanmış kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden, sigortalının;

– 2018/Eylül ayı içinde toplam 23 saat çalışmış olması halinde prim gün sayısı

23 / 8 = 2,87 = 3 gün

– 2018/Ekim ayı içinde toplam 20 saat çalışmış olması halinde prim gün sayısı

20 / 8 = 2.50 = 3 gün olacaktır.

Kısmi süreli çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayıları kadar eksik gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı da zaman zaman tereddüt konusu olabilmektedir. Hatta eksik gün sayısının hatalı hesaplanmasından dolayı eksik gün bildirimleri kabul edilmeyip idari para cezası ile de karşı karşıya kalınabilmektedir.

Eksik gün sayısı, kısmi süreli çalışan sigortalıların prim gün sayısı bulunduktan sonra ayın çektiği gün sayısından prim gün sayısı çıkarılarak bulunmaktadır.

Örneğin; kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden

-2018/Ekim ayındaki prim gün sayısı 7 gün olan bir sigortalı için Ekim ayının 31 gün çekmesi nedeniyle eksik gün sayısı 31 – 7 = 24 gün,

-2018 Şubat ayındaki prim gün sayısı 6 gün olan bir sigortalı içim Şubat ayının 28 gün çekmesi nedeniyle eksik gün sayısı 28 – 6 = 22 gün olacaktır.