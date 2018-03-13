Kitapçılar Köprüsü’ne çalışma da yaramadı

Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattının inşaatı nedeniyle Bakırköy esnafı zor günler geçiriyor. Sabah işe giden veya Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gezmek isteyen vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için kullanabilecekleri tek köprü kitapçılar köprüsü. Kitapçılar köprüsünde uzun süredir işler kötüydü. Şimdi vatandaşın tek Bakırköy'e giriş rotası olmasına rağmen işlerin gidişatı değişmedi...

Sirkeci-Halkalı banliyö tren hattı inşaatı Bakırköy esnafını çok etkiledi. Bakırköy’deki kitapçılar köprüsünde uzun süredir işler iyi değil. Metro inşaatının genişlemesiyle Özgürlük Meydanı’na olan girişler de kapandı. Vatandaş kitapçılar köprüsü veya yeni kurulan iskeleye yönlendiriliyor. Bu yüzden kitapçılar köprüsü esnafı bir hareket olmasını bekliyordu. Fakat umulduğu gibi olmadı…

Vatandaşlar Bakırköy meydanına çıkmak için artık kitapçıların olduğu ‘kitapçlar köprüsünü’ kullanmak zorunda kalıyor. Sahafların işleri inşaattan aylardır köstebek yuvasına dönen Bakırköy meydanında dolayı bozuk. Şimdi Bakırköy’e girilen tek köprü olmalarına rağmen yine işlerinin artmadığını söylüyorlar. Esnaf dört gözle yıllardır tamamlanması beklenen banliyö hattının bitmesini bekliyor.

İŞLER YÜZ ELLİ DÜŞTÜ

Uzun zamandır ticaret ile uğraşan ve şuanda da kitapçılık yapan Mustafa Albakır, ” İşlerimiz yüzde 50 düştü. Buradan geçen insan hep aynı insan değişen bir şey yok. Biz de iyi olur diye bekliyorduk ama yok. İnsanlar sadece karşıdan karşıya geçmek için bu yolu kullanıyor. ” dedi.

BİR AN ÖNCE BİTSİN



Genel olarak tüm Bakırköy esnafının etkilendiğini söyleyen Albakır” Bu tren inşaatından genel olarak tüm Bakırköy etkilendi. Neredeyse tüm esnafın satışları yüzde 50 etkilendi. Biran önce bitmesini istiyoruz ” ifadelerini kullandı.

ESKİDEN İŞLER DAHA İYİYDİ

Diğer bir kitap satan esnaf Hasan Yılmaz ise ” Vatandaşlar rahat ulaşım araçlarını sever. Trende rahat bir ulaşım aracı olduğundan eskiden işlerimiz daha iyiydi. Gelip görüp alışveriş yapan çok yabancı insan vardı. Ancak şimdi onların şimdi hiçbiri yok. Bizimde doğal olarak işlerimiz yarı yarıya düştü. İnşaat biran önce biterse bizde eski işlerimize kavuşacağız.” ifadelerini kullandı.



İsmini vermek istemeyen başka bir köprü esnafı ise, “Vatandaşlar bu köprüyü hem gezmek hem işe gitmek için kullanıyor. Kimse kafasını kaldırıp kitap almak için kafasını kaldırmıyor. Trenle gelen buraya gezmeye gelecektir. Gezmeye gelen insanların daha fazla kitap almasını bekliyoruz” diye konuştu.